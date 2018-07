Husker du, da vi helst lavede "så lidt som muligt"?

Det må have været i 1970erne engang. Jeg gik i skole og må have set hæfterne ligge på lærerens bord.

Klassens unge damer delte en slags skemaer ud med diverse spørgsmål om mere eller mindre private sager: Folk skulle opgive deres alder, deres hobbyer, deres seneste feriemål og sad til sidst med en Blå Bog om sig selv.

Tidens dille blev ret hurtigt en øvelse i tåbelige ikkesvar. Man ville for eksempel aldrig svare korrekt på spørgsmålet »Køn:« og skrev bare »ja« i stedet for.

Svaret lød ikke specielt originalt og skulle ikke være originalt - for det hele var jo bare unge menneskers arbejde med identitet.

Og absolut ingen ville nogensinde svare rigtigt på »Hvad laver du?«. Man svarede konsekvent med ordene »så lidt som muligt.« Hver gang.

Man kunne stadig grine ad sådan noget. Man kunne grine i 1970erne og har muligvis grinet endnu i 1980erne. Hvis man svarede på samme måde i dag, ville man være en dovenlars eller en Dovne Robert eller endnu værre ting.

Et svar som »så lidt som muligt« ville slet og ret være lodret pinligt og den sikre vej til social stigmatisering med »Luksusfælden« som forbillede.

Vi har ganske enkelt solgt vores sjæl. Vi tilhører vores arbejde om dagen og vores samfund resten af tiden. Natten var sgu vor egen indtil for bare tre årtier siden og er i dag forvandlet til station for noget så afsjælet som batteriernes genopladning.

Fra vugge til krukke

Jeg gik i en gammeldags skole langt ude på landet og husker nogle billeder fra en japansk skoleklasse: Landets virksomheder er med hele vejen fra vugge til krukke, hed det. Vi gysede over arbejdets indflydelse på det hele. Og vi grinede nervøst.

Vi er selv nået til noget lignende for længst. Og nej, det er hverken arbejdet eller bankens skyld. Selve valget har alle dage været dit eget og kun dit eget.

Det voksende fokus på jobbet kan måske endda være konstruktivt for nogle af os. Jeg selv har for eksempel et kreativt job med masser af spændende opgaver og søde kolleger. Konen kan endda se sin mand kede sig lidt og skride til tasterne efter bare en uges tid ved stranden.

Men jeg misunder ikke mennesker med et knap så underholdende arbejdsliv - for regnestykket »arbejdstid plus opladning af batterierne« giver op mod 24 timer i døgnet efterhånden.