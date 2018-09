Hun sprængte broer og skød nazister

De sidste af de store frihedskæmpere fra Anden Verdenskrig er ved at være borte. Den hollandske kvinde Freddie Oversteegen er netop død 93 år gammel. Hun var kun 14 år, da hun tilsluttede sig den hollandske modstandsbevægelse i byen Haarlem. Da hun så meget ung ud, mistænkte nazisterne ikke pigen med cyklen for at være en farlig modstander. Som regel havde hun våben med i sin cykeltaske for at give dem videre til frihedskæmpere. Og når hun gik i skovene for at samle informationer til modstandsbevægelsen, så blev hun sjældent stoppet. Men hun var en farlig fjende for de nazistiske besættelsestropper og udførte gerne bevæbnede aktioner og henrettelser af nazister og deres medløbere.

Som i Danmark blev historien om modstandsbevægelsen i Holland, at det var mænd, der udførte de farlige opgaver, men hverken i Danmark eller Holland kunne modstandsbevægelsen eksistere uden aktiv medvirken af kvinder. Freddie Oversteegen og hendes to år ældre søster Truus var dog noget usædvanlige, fordi de var med i de farligste aktioner. Sammen med Hannie Schaft udgjorde de en kvindegruppe, der saboterede broer, skød nazister fra deres cykler og smuglede jødiske børn i sikkerhed.

De fungerede selv som lokkeduer og lokkede tyskere ud i skovene og likviderede dem der. Schaft blev fanget af tyskerne og skudt få dage før befrielsen. Hun er blevet en national helteskikkelse i Holland og en film med titlen "Kvinden med det røde hår" blev filmet i 1981 om kvindegruppens aktioner.