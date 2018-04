»Den mest britiske forbrydelse nogensinde« bliver nu et skuespil

Det vakte genlyd verden over, da det kom frem, at en engelsk mand, hans kone og en walisisk universitetsunderviser hostede sig til sejr i den britiske version af »Hvem vil være millionær?« i 2001. Charles Ingram var major i den britiske hær og sikrede sig præmien på en million pund med hjælp fra sine to medsammensvorne, der hostede for at lede ham i den rigtige retning.

Producere på programmet blev mistænksomme over de mange host, som særligt kom fra en walisisk universitetsunderviser, der sad, hvor programmets potentielle deltagere sidder. Snyden blev opdaget, præmiegevinsten blev annulleret, og episoden førte til en retssag.

Hele episoden kan nu opleves som skuespillet »Quiz« på Londons West End, og publikum skal være med til at afgøre, hvorvidt Charles Ingram er skyldig eller ej.

»Historien om, hvorvidt nogle folk fra middelklassen prøver at stjæle en million pund med spørgsmål og host, føles som den mest britiske forbrydelse nogensinde. Den er næsten latterlig i dens simpelhed,« siger den engelske dramatiker James Graham, der har skrevet skuespillet »Quiz«, til BBC.

Publikum kan stemme to gange i løbet af skuespillet. Første gang er, når anklageren har fremlagt sine beviser. Anden gang er, når Ingrams forsvarer har været på banen og argumenteret for Ingrams frifrindelse. Selv om reslutatet varierer lidt hver aften, er det hyppigste resultat, at publikum finder Charles Ingram skyldig, efter at anklageren har fremlagt sine beviser, og at publikum, når de for lov at stemme anden gang, efter at forsvareren har været på, frifinder ham.

Den mangeårige engelske vært på »Hvem vil være millionær« Chris Tarrant, der også var vært under hosteskandalen, har set skuespillet og skrev i et indlæg i den engelske avis The Daily Mail i søndags:

»Jeg vil gerne fjerne enhver tvivl, man måtte have om hovedrollen i dette skuespil. Manden, der i folkemunde omtales som »den hostende major« var lige så skyldig, som man kan være.«

I virkelighedens verden blev både Charles Ingram, hans kone Diana og den walisiske universitetsunderviser Tecwen Whittock fundet skyldige i forsøg på at snyde programmet. Ægteparret fik begge en betinget dom på to års fængsel, mens Tecwen Whittock fik 18 måneders betinget fængsel.

Forsvaret havde ellers argumenteret for, at Tecwen Whittock led af svær støvallergi, høfeber og sandsynligvis også astma, og at dette i kombination med et varmt TV-studie forværrede hans hosten.

Episoden blev aldrig sendt på TV.