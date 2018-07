Homo-tegner gør grin med burka-islamismen

»Slank som pilen var hans ydre/ Men hvor fyldigt bagen bued’/ Håret var så sort som natten/ hvori månens ansigt lued«

De sensuelt glødende linjer indleder Ralf Königs satiriske tegneserieeventyr »Djinn Djinn«, der føles 100 procent aktuel, selvom den udkommer tolv år efter, at den blev udsendt i tegnerens tyske hjemland.

Ralf Königs oplagte forbillede er det i dag 75-årige franske nationalklenodie Claire Bretécher, der også herhjemme fik en begejstret fanskare med sin sylespidse sædeskildring af den kreative klasse, som den tog sig ud i 1970erne, »De frustrerede«. Ligesom Bretechér formår König på en gang at være seksualpolitisk avantgarde og give samme bevægelse en velgørende karikeret grovfil, med den forskel at Königs udgangspunkt de homoseksuelle miljøer og synsvinkler.

Og så er der skruet en tand op for de hårdkogte provokationer. I en af Königs tidligere historier ender en homo-polterabend eksempelvis med at en meget straight familiefar bliver udsat for sadomasochistisk voldtægt af en læderbøsse, fordi (som jeg husker det) at en adresse bliver fejllæst.

Indledningsvist benytter »Djinn Djinn« fablens format, nærmere bestemt »Tusind og En Nat«s labyrintiske brug af fortællere og rammehistorier. I det mellemøstlige sagnland JammerJalla befaler ærkeenglen Hirsemel med tordenrøst en mufti, at alle kvinder skal tildækkes fra top til tå for at forhindre, at de “begynder på aftenskolekurser eller løber væk med bademesteren i svømmehallen”.

Burka-dekretet volder ingen problemer før en indisk eunuk dukker op med den seneste mode i »højhælede lak-sandaletter«, og får kvinderne til at miste besindelsen, burkapåbud be damned. Eunukken står selvfølgelig i fare for en lynfatwa, men har fornuftigvis allieret sig med en kæmpemæssig lampeånd, der beskytter ham mod mullahens vrede.

Ad mange og lange omveje ender lampeånden i nutidens Aachen, hvor skiftende lampeejere af diverse seksuelle observanser benytter ham til at opfylde deres frækkeste ønsker. Heraf erfarer læseren at homoseksuelle mænds og heteroseksuelle kvinders opfattelse af en drømmefyr ikke nødvendigvis overlapper, med galskab og morskab til følge.

Styrken i »Djinn Djinn« er dens evne til at svirpe vellystigt til religiøs forstokkethed, samtidig med at fablens brug af urgammel folklore er en velkommen påmindelse om, at Mellemøsten tusind år før IS dyrkede seksualiteten som en gave fra Allah.

Buddhister er ikke bedre

Sammenblandingen af religion og politik er også emnet i den formidable samurai-serie »Kaguratsu«, der er skabt af et belgisk tegner-forfatterpar, Michetz og Bosse der formår at tøjle deres tydeligvis store viden om Shogun-æraen og underordene den deres ferme greb om spændende historier. Efter tyve års udgivelsespause på dansk fortsætter Faraos Cigarer serien med to titler. I »Himlens Bagside« skal den herreløse samurai Kaguratsu eskortere en ung kvinde til et kloster, hvor hun skal indtage pladsen som legemeliggørelsen af den gudinde som klostret er viet til. Problemet er at klostret er midtpunktet i en strid mellem to konkurrerende klaner af munke. Også zenbuddhister kan blive fanatikere.

Haiku-agtig stemning i »Kogaratsu«.

»Under den blege måne« er en næsten Agatha Christie-agtig mordgåde, hvor en gruppe rejsende alle er under mistanke. Michetz bruger naturen og årstiuderne som var det et haikudigt, mens forfatteren skubber handlingen frem i logiske ryk.

Dejlige Franka

Forlaget Cobolt er ved at genudgive den hollandske krimiserie »Franka« i en komplet luksussamling med i alt fjorten historie, alle udbygget og restaurerert i samarbejde med den rødhårede detektivs opfinder og tegner, Henk Kuijpers.

Franka er på flere måder en besynderlig serie, der afviger fra den klassiske europæiske albumserie. Kuijpers tegninger ganske vist klare i stregen som forbillederne, men ser man nærmere på den dukker der et mylder af detaljer, der ikke altid underbygger hovedhistorien men snarere er små visuelle narrativer i sig selv. Den visuelt økonomiske Tintin-tegner Hergé ville nok ikke have brudt sig om det, men det er givet, at denne kvalitet i serien har givet Franka mange fans. Det er som Find Holger for voksne - Find Franka!

Tegningerne i Franka er fuld af visuel fortælleglæde.

De to historier, »Gangsternes gidsel« og »Projekt Atlantis« er fra seriens mellemperiode, hvor Franka er blevet mere langbenet og storbarmet i forhold til serien tidlige år. Hun har endnu ikke fundet sin kæreste Rix, men nyder singlelivet i Amsterdam.

Hendes eventyr er komplicerede, usandsynlige og fulde af skægge visuelle ideer. »Gangsternes gidsel« foregår således i en filmkulisse der forestiulle en amerikansk storby fra 1950erne, mens “projekt Atlantis” genskaber flyvningens gyldne æra med sit vilde plot om et forsvundet Howard Hughes-fly.

Kønspolitisk er Franka en sær skabning. Serien er fuld af bøvede mænd og handlekraftige kvinder, men hvert tredje billede forestiller Franka der skifter tøj - utroligt så tit hun falder i vandet det pigebarn!

Splint i nye klæder

Cobolt har tidligere udgivet såkaldt »ekstraordinære« eventyr med den klassiske tegneseriehelt Splint, hvor det ekstraordinære består i, at en ny tegner og/eller forfatter tilsætter den oprindelige tegneserie en dosis realisme, eller på anden vis bruger et nyt kunstnerisk greb. Det har ført til spøjse resultater for den populære klassiker var fra starten gennemsyret af fantastiske påfund som eksempelvis den berømte Spiril med den lange hale.

Fra »Borneos Lys« - et ekstraordinært eventyr med Splint & Co.

Frank Pé og Zidrous »Borneos Lys« er typisk ekstraordinært eventyr, idet den begynder med at Kvik og Splint bliver fyret som reporterpar, fordi de ikke vil indordne sig under en stor annoncørs ønsker. Splint tror, han skal på en langvarig maleferie (!) men bliver selvfølgelig hurtigt viklet ind i en intrige, der handler om en dyretæmmer og dennes adoptivdatter. Det er et flot album, hvor særligt dyreportrætterne er over niveauet for »ikke-ekstraordinære« album. Men som det ofte er tilfældet med meget kunstneriske tegneserier, er historien svær at følge med i.

»Djinn Djinn. Første del: Sjabbars magi«. Af Ralf König. Fahrenheit. 168 sider. 199 kroner. ★★★★★☆

»Kogaratsu - Himlens Bagside« Af Michetz og Bosse. Faraos Cigarer. 48 sider. 148 kroner. ★★★★★☆

»Frankas samlede eventyr - Gangsternes gidsel«. Af Henk Kuijpers. Cobolt. 128 sider. 299 kroner. ★★★★☆☆

»Et ekstraordinært eventyr med Splint & Co.: Borneos lys« Af Zidrou efter en historie af Frank Pé. Cobolt. 92 sider. 298 kroner. ★★★★☆☆