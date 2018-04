Hollywoodikon med dansk datter fylder 81 år

USA. En Hollywood-legende kan fejre fødselsdag søndag den 22. april.

Jack Nicholson fylder nemlig 81 år.

Læs også Ti nye europæiske Netflix-serier på vej: »Hvis vi kunne få succes med en TV-serie om en norsk provinsby, hvad kunne vi ellers lykkes med?«

Han fik i 1956 sin første rolle, da han debuterede i "Matinee Theatre". Men der skulle gå 13 år, før skuespilleren fik sit helt store gennembrud. Det skete med filmen "Easy Rider" fra 1969.

Hollywood-stjernen har gennem sin fem årtier lange karriere medvirket i 76 film- og tv-produktioner ifølge filmdatabasen IMDB.

Han har været nomineret til 12 oscarstatuetter og vundet tre af dem i tre forskellige årtier: "As Good as It Gets" i 1998, "Terms of Endearment" i 1983 og "Gøgereden" i 1975.

Læs også Kasper Holten har fundet hjem - til stor jubel og brølende begejstring

Andre ikoniske roller, skuespilleren har indtaget, har været i "Chinatown", "The Shining", som Jokeren i "Batman" og som oberst i "A Few Good Men", hvor den kendte replik "You can't handle the truth!" er fra.

Den celebre skuespiller er også kendt for sit farverige liv uden for filmlærredet.

Den selverklærede skørtejæger har haft mange kvindelige bekendtskaber, deriblandt skuespillerinderne Anjelica Huston, Sandra Knight og Lara Flynn Boyle.

Jack Nicholson har også haft et forhold til den danske model og Miss Danmark Winnie Hollman, og det kom der datteren Honey ud af. Han har fire andre børn med tre forskellige kvinder.

Jack Nicholson har ikke medvirket i en film siden 2010, hvor han havde en rolle i komedien "How Do You Know".

Læs også I Teherans seksuelle undergrund er grænserne udviskede

Den 81-årige Hollywood-veteran blev dog sidste år sat i forbindelse med den amerikanske genindspilning af den tyske komedie "Min far Toni Erdmann".

/ritzau/