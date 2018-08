Hoftebrud tvinger Erik Clausen til aflysninger året ud

Den danske skuespiller, manuskriptforfatter og filminstruktør Erik Clausen må som en konsekvens af et brud på hoften aflyse planlagte arrangementer for resten af 2018.

Det fremgår af en pressemeddelelse, som hans selskab Cirkus Cosmos Clausen er afsender af.

»Erik Clausen fik i juli brud på hoften. Han har været i behandling herfor og er p.t. i genoptræning. Derfor er det ikke muligt for ham at gennemføre annoncerede arrangementer resten af året.«

76-årige Erik Clausen ærgrer sig over aflysningerne.

»Jeg undskylder mange gange over for både publikum og arrangører. Jeg er ved at blive gammel, har jeg måttet indse, og jeg har brug for ekstra tid til at komme i form igen.«

»Jeg regner dog bestemt med at være klar igen til næste år,« siger han i meddelelsen.

Erik Clausen har blandt andet instrueret og medvirket i filmen "Aldrig mere i morgen" fra 2017. Han står ligeledes bag "Mennesker bliver spist", "Ledsaget udgang" og "Villa paranoia".

Erik Clausen skulle blandt andet have optrådt i september med sit satiriske talkshow "Fra den ene hjernehalvdel til den anden 2.0".

/ritzau/