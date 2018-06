»Hjernen giver os lige, hvad vi har brug for - og ikke en pind mere«

Da Peter Lund Madsen var ung, var han bange for at blive sindssyg.

For eksempel kunne han stå og kigge på sig selv i et spejl og pludselig få en voldsom uvirkelighedsfornemmelse: Hvem er det, jeg kigger på? Og så kom angsten. Og så kom angsten for at blive gennemskuet.

»Jeg havde en en kæreste, hvis mor var psykolog,« fortæller han.

»Jeg var pissebange, for hun kunne jo se lige igennem mig, tænkte jeg. Jeg tænkte også, at det eneste, der havde været værre, havde været, hvis hun havde været psykiater. Jeg ville så gerne læse medicin, men jeg frygtede den dag, hvor jeg skulle i praktik på psykiatrisk afdeling.«

Jeg møder Peter Lund Madsen til noget kaffe på Frederiksberg, henne om hjørnet, nede i kælderen. Forfatteren, foredragsholderen og hjerneforskeren, der også er kendt for P1-programmet Hjernekassen og for en række populære shows med broderen Anders Lund Madsen, er aktuel med bogen »Frihedens pris«, der hedder, som den gør, fordi den handler om, at vores hjerne er så avanceret, at den giver os frihed til at gøre en masse, samtidig med at dens kompleksitet gør den skrøbelig. Jeg spørger Peter Lund Madsen, om det var hans egne ungdommelige psykiske problemer, der fik ham til at specialisere sig i hjernen. Nej, nej, det var det overhovedet ikke, siger han. Årsagerne var mere lavpraktiske:

»Jeg skal være hjerneforsker«

»Dengang jeg læste medicin, var der et overskud af læger, og det hed sig, at hvis du ikke få en fast ansættelse, så ryger du til Sverige, og så kommer du aldrig hjem igen! Så det var om at få en fast ansættelse, og den fik man ved at forske, så alle skulle forske, og jeg forskede også i alle mulige forskellige ting, også i hjerner, og jeg kan lige så tydeligt huske en dag, hvor jeg sad i stuen på Lyngvej 8 i Lyngby og sagde til mig selv: »Jeg skal være hjerneforsker. Det er det, jeg skal.««

Og det turde du godt, med de problemer og forbehold, du havde haft?

»Ja. På det tidspunkt var jeg ikke længere bange for at blive sindssyg. Men jeg syntes stadig, at psykiatri lød som et kedeligt speciale, så jeg ville være neurolog. Men for at blive neurolog skulle jeg være et halvt år på psykiatrisk afdeling, og så fandt jeg ud af, at det var fint, og så blev det dét.«

Peter Lund Madsen kigger op fra sin kaffekop. En fyr på en infernalsk larmende motorcykel ræser idiotisk forbi på Frederiksberg Allé. Da der er blevet stille igen, fortæller forfatteren, at han lige har læst en ny teori, som han er sikker på er rigtig.

»I Afrika opstod det moderne menneske for formentlig 100.000 år siden, og det skulle så ifølge den almindelige opfattelse være sket via en mutation i menneskehjernen. Men den nye teori går ud på, at det moderne menneske opstod, fordi de mange forskellige underarter af mennesker, der fandtes, parrede sig med hinanden, indtil de en dag ramte plet med det gyldne mix. Supermixet. Os.«

Et supermix med stadig mere utidssvarende hjerner?

»Ja. Der er ikke tegn på, at vores hjerner på nogen måde har ændret sig i 100.000 år, og det er jo problematisk, for vores livsbetingelser har ændret sig. Hjernerne har ikke kunnet nå at følge med, for 100.000 år er meget, meget kort tid, men der er rigtig, rigtig, rigtig mange ting i vores nuværende liv, der ville være meget nemmere, hvis vi kunne lave vores hjerner om.«

Unødig angst for mørke

For eksempel …

»For eksempel det med vores angst. I stenalderen var det helt nødvendigt, at man var bange for mørke og for dyr ude i skoven, men hvis man går rundt i en dansk skov om aftenen i nutiden, vil der ikke være noget at være bange for, andet end at falde over en pind eller et eller andet. Alligevel vil vi alle sammen være bange for at gå rundt i den skov. Og omvendt er vi ikke gode til at være bange for at færdes i trafikken, selv om det kan være livsfarligt. En anden ting er, vi så godt kan lide søde og fede sager. Det var enormt smart i stenalderen, men i dag er det slet ikke særlig smart. En tredje ting er det med at opdele alting i dem og os. Det duede engang, da vi boede i units på 50 mennesker, men i dag ville det være meget bedre, hvis vi ikke alle sammen havde denne her tendens til at prioritere gruppesammenholdet.«

"De sindssyge er en understregning af, at virkeligheden bare er noget, der er lavet inde i vores hjerner."

Så forskellige er vi heller ikke?

»Nej. Forstadier til D-vitamin omdannes til D-vitamin i huden, når solen skinner, og hvis vi havde beholdt pigmentet heroppe mod nord, var vi kommet til at lide af D-vitamin-mangel. Derfor er vi blevet hvide. Nogle steder er det en fordel at være høj, og når det er koldt, skal man helst være lille og tæt og så videre. Så forskelle i udseende, der er mellem mennesker, skyldes nogle ganske få, specifikke miljøfaktorer. Med jævne mellemrum er der nogle, der diskuterer, hvilke racer der er mest intelligente, men det har ingen relevans. Der er ingen forskel.«

For Peter Lund Madsen kan psykiatrien og hjerneforskningen og dens indsigter også bruges til at trække de store linjer. Til at understrege det principielle. Han siger, at psykiatrien burde være de intellektuelle lægers speciale, sådan som det var det dengang for nogle årtier siden, da fremtrædende psykiatere, også herhjemme, blandede sig i samfunds- og kulturdebatten og havde kunstnere i terapi og fik malerier som betaling.

»Sådan er det ikke mere,« siger han, men det må det gerne blive igen, for psykiatrien handler også om det grundlæggende. Om vores opfattelse af verden og virkeligheden. Om store spørgsmål, som også filosofien har beskæftiget sig med.

Virkeligheden i vores hjerner

»Alt, hvad der har med bevidsthedsforskning og den slags at gøre hører til i psykiatrien,« understreger Peter Lund Madsen, der også gerne vil sige, at han synes, at det er ekstremt fascinerende at tale med folk, der er sindssyge.

»Hvordan er det, når man er psykotisk? Hvordan er det at have tankeforstyrrelser og formelle sprogforstyrrelser? De sindssyge er en understregning af, at virkeligheden bare er noget, der er lavet inde i vores hjerner,« siger han og kigger rundt.

»Jeg er Peter, jeg sidder her og kigger rundt,« siger han.

»Jeg kan mærke stolen,« fortsætter han.

»Men det er jo bare en del af min virkelighedsopfattelse, og hvis min hjerne ikke kunne lave denne her afgrænsning af, at det er mig, der kigger ud på verden, så ville alting falde fra hinanden. Det er det, der nogle gange sker hos dem, der lider af skizofreni. Kroppen flyder sammen med stolen. Du ved ikke, om det, du sidder og tænker, er noget, du selv tænker, eller noget, en anden tænker, og du ved ikke, om dine tanker i virkeligheden er nogle stemmer, du hører. Du har en fornemmelse af, at det hele bare forsvinder for dig, og at du nogle gange svæver og ser det hele udefra! Det er vildt!«

Hvad er det så, den normale hjerne gør?

»Hjernen giver os lige, hvad vi har brug for - og ikke en pind mere. Den er fuldstændig ligeglad med om det, den giver os, passer, bare det fungerer, og det gør det jo. Jeg går ikke ud på gaden og bliver kørt ned, og jeg kan gå ind og købe kaffe til os uden at blive uvenner med nogen og uden at blive bange.«

Så hvad er bevidstheden?

»Bevidstheden er det, du retter din opmærksomhed mod, og den er baseret på en eller anden fysiologisk proces.«

Mere ved vi ikke om bevidstheden?

»Nej.«

Og alligevel virker psykiatrien?

»Ja. Faktisk er psykiatrien et af de steder, hvor man kan gøre aller-allermest. Der er mange, der bliver raske, og de, der ikke bliver raske, ville ligge derhjemme og dø i deres lejligheder, hvis psykiaterne ikke var der. Så det er meget meningsfuldt. Men psykiatrien er stadigvæk meget, meget lavt rangerende. Det burde den ikke være.«

Faktisk er psykiatrien et af de steder, hvor man kan gøre aller-allermest.

Måske fordi psykiatrien stadig er så uhåndgribelig …

»Psykiatrien er i hvert fald ikke eksakt. Overhovedet ikke. En af psykiatriens svagheder er, at mange af de diagnoser, vi opererer med, ikke kan påvises fysisk. Har man mistanke om en blindtarmsbetændelse, kan man afgøre, om blindtarmen er betændt, eller om den ikke er betændt, eller man kan se, om et ben er brækket, eller om det ikke brækket. Sådan er det ikke med psykiatriske diagnoser. Når man for eksempel skal afgøre, om folk har ADHD, skal de passe til nogle kriterier, vi psykiatere har opstillet, og det er en vurderingssag, for hvor meget skal man have af det ene, og hvor meget skal man have af det andet, før man kalder det ADHD? Diagnosen ADHD er menneskeskabt. Det er en konstruktion, som dækker over en gruppe symptomer.«

ADHD i København og Aarhus

Men en nyttig konstruktion?

»Ja. Jeg synes jo, at det er et enormt effektivt redskab, for det betyder, at hvis jeg har ADHD i København, så ved de, hvad det betyder i Aarhus - plus, at jeg er sikker på, at der er en masse mennesker, der får en hjælp og en støtte og en medicinsk behandling, der virker.«

Hvad betyder det, at en psykiatrisk diagnose »bare« er en konstruktion?

»Det betyder, at den ikke på nogen måde er definerende. Ligesom man ikke bliver defineret af at have blindtarmsbetændelse, bliver man ikke defineret af at have en psykiatrisk diagnose. Der er nogle psykiatriske patienter, der føler sig mægtig stigmatiserede, men der er også nogle, der er glade og trygge i deres diagnose. Uanset hvad, så er det bare en kasse, som vi har lavet, og som nogle passer ned i. På den måde skal man ikke tage det hele alt for højtideligt.«