Historisk ejendom på Nørrebro står til nedrivning

Det gamle røde murstenshus står i skarp kontrast til bygningerne på begge sider. De to nye naboer har gulv-til-loft vinduer ud mod gaden i alle lejligheder samt to store tagterrasser, som man så småt kan ane fra gadeplan.

Anderledes ser det ud her i nummer 34. Vinduerne ud mod gaden på første sal er begge smadret. Der er malet masser af graffiti både på bygningens facade og indenfor, hvor ordet »outrage« - på dansk »skandale« står skrevet hen over væggen. Det ordvalg er næppe tilfældigt.

I dag beslutter Københavns Kommunes Teknik- og miljøudvalg, hvorvidt dele af Rådmandsgade 34 skal rives ned, og på forhånd tyder alt på et flertal. I stedet skal et nyt boligbyggeri i syv etager indtage noget af pladsen, hvor kunstnere i en årrække har kunnet leje sig ind for en beskeden husleje.

Stedet rummer alt fra musikstudier til værksteder af forskellig art samt væresteder i nogle af de bygninger, der står til nedrivning. I baggården finder man desuden Astrid Noacks Atelier, som for nogle år siden blev renoveret med støtte fra Carlsbergfondet, og som ser ud til at blive bevaret - i modsætning til forhuset, der vender ud mod gaden.

Astrid Noack modtog bl.a. Eckersberg Medallien i 1940 og Thovaldsen Medallien i 1954, som er det Det Kongelige Danske Kunstakademis højeste udmærkelse. Hun er særligt kendt for at lave kvindefigurer i forskellige stillinger. Hendes hovedværk ‘Anna Ancker’ er en skulptur lavet i bronze, der står foran Skagens Museum. Kurator og kunsthistoriker Charlotte Præstegaard (th) og bestyrelsesmedlem i foreningen ANA Kirsten Dufoun (tv) i Astrid Noacks Atelier. Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix.

Kultur- og fritidsborgmester, Nico Grünfeld (Å), er en af modstanderne af en nedrivning. Han peger på, at Slagtergårdene på Vesterbro netop nu er ved at blive jævnet med jorden, og at endnu en kulturhistorisk perle nu må lade livet.

»De her oaser forsvinder stille og roligt fra byen, mens entreprenørerne tager over. Jeg er meget opmærksom på, at vi ikke sælger alle de her mikrospots ud, og at vi ikke ender som en hvilken som helst anden by, hvor der er en masse projektlejligheder og masser af stål og glas,« siger Nico Grünfeld, som mener, at Rådmandsgade 34 er et udtryk for Københavns kulturelle frisind.

»Vi er med til at sælge ud af Københavns charme identitet, hvis vi river bygningen ned og erstatter den med nye boligprojekter. Det handler både om arkitektur og om, hvad det her sted kunstnerisk har været udtryk for i mange år.«

Autentisk baggårdsmiljø

I baggården holder Astrid Noacks Atelier til. Det blev restaureret i 2016 og står til at blive bevaret - i modsætning til den forreste del af ejendommen. Astrid Noack var en af Danmarks mest fremtrædende billedhuggere. Hun både arbejdede og levede i baggården. Rummet, Astrid Noacks Atelier, er restaureret med fokus på at bevare det, som det så ud, da hun brugte det fra 1936-1950.

I dag fungerer Astrid Noacks Atelier som samlingssted for de forskellige kunstneriske projekter, der udspiller sig i baggården. De huser gæstekunstnere fra ind- og udland og arrangerer forelæsninger og kulturarrangementer. De står også bag Astrid Noacks Mobile Børneatelier, hvor Nørrebros børn inviteres ind for tage del i eksperimenterende kunstprojekter i samarbejde med professionelle kunstnere.

Kurator og kunsthistoriker Charlotte Præstegaard (tv) og bestyrelsesmedlem i foreningen Kirsten Dufoun (th). Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

Selvom selve galleriet står til at blive bevaret, mener kurator Charlotte Præstegaard Schwartz ikke, at man kan skære forhuset fra uden at spolere det originale udtryk og de aktiviteter, der foregår.

»Alting hænger sammen. Bygningerne er af håndværksmæssigt af høj værdi og kvalitet. Garagerne, Astrid Noacks Atelier og sidehusene hænger fuldstændig sammen. De danner en symbiose, som er et meget autentisk baggårdsmiljø fra gammel tid, hvilket næsten ikke eksisterer længere,« siger hun.

»Det er vigtigt både som en del af Københavns arkitektoniske historie og som en del af dansk kunsthistorie,« fortsætter hun.

Borgmester: Det udelukker ikke boliger

At her er tale om et særligt miljø, er Teknik- og miljøborgmester Ninna Hedeager Olsen (EL) enig i. Et af forslagene til mødet i dag er stillet af borgmesteren, der mener, at man bør nedlægge et såkaldt »paragraf 14«-forbud. Hvis det bliver vedtaget, betyder det, at Teknik- og miljøudvalget i løbet af et år skal vedtage en såkaldt bevarende lokalplan for kvarteret - hvilket der ikke findes i dag. På den måde vil beslutningen om nedrivning også blive udskudt, og politikerne vil få indflydelse på, hvordan grunden skal udnyttes.

»Det er den måde, man kan gøre det på, hvis man vil have nogen som helst indflydelse på, hvordan man bevarer kvarterets egenart. I lokalplanen kan man sagtens sige, at der skal bygges boliger, men at der skal være kriterier for, hvordan det skal se ud,« siger Ninna Hedeager Olsen.

Hun lægger blandt andet vægt på, at Slots- og kulturstyrelsen i foråret udtalte, at man i så høj grad som muligt bør bevare kulturmiljøet omkring atelieret.

»Det er den helt specielle slags lange baggårde, som er en del af Københavns arbejderhistorie. Det handler ikke om, at København skal være et museum, eller at man ikke skal kunne bo i bygningerne. Men vi synes, det er vigtigt, at vi af og til bevarer egenarten og det kulturelle udtryk,« siger Teknik- og miljøborgmesteren, som blandt andet ikke mener, at der er gjort noget for, at de to nye nabobygninger passer ind i den eksisterende arkitektur.

»De prøver på ingen måde at passe ind i nærområdet. Så det drejer sig om at bevare kvarterers egenart - uden at København skal omdannes til et museum,« siger hun.

Flere boliger frem for særhensyn

Liberal Alliances medlem af Teknik- og miljøforvaltningen, Alex Vanopslagh, er umiddelbart fortaler for, at ejeren af bygningen får tilladelse til at rive bygningen ned til fordel for nye boliger.

»Vi er umiddelbart positivt stemte over for ejerens ønsker om tilladelse til nedrivning af blandt andet forhuset. Jeg har det sådan generelt, at når nogen ejer en bygning, er det i bund og grund deres, hvorfor jeg mener, at der bør være tungtvejende argumenter for at gå imod deres ønsker, og det synes jeg ikke, der er i denne her sag,« siger Alex Vanopslagh, som giver udtryk for, at han godt forstår, at nogle mener, at det er et bevaringsværdigt miljø, men at han ikke mener, at argumenterne er tungtvejende nok til at afvise ejeren af bygnings ønsker«

»Jeg synes, at det udtryk vi har i indre by er bevaringsværdigt, det ville være synd at ødelægge det med højhuse. Det har jo et særpræg ligesom mange områder i brokvartererne. Men i forhold til generelt at bygge nyt, bygge højere, tættere og udvide boligkapaciteten på bekostning af alle mulige særhensyn, mener jeg at vi skal udvide boligkapaciteten så meget som muligt,« siger han.

Baggård rummer musikstudier og andre former kreative værksteder, samt sociale væresteder. Foto: Søren Bidstrup/Ritzau Scanpix

Et andet medlem af Teknik- og miljøudvalget Mette Annelie Rasmussen (R) har stadig ikke taget endelig stilling til, hvorvidt hun stemmer for eller imod en nedrivning. Dog mener hun ikke, at man kan drage en direkte parallel til Slagtergårdene på Vesterbro, hvor både for- og baghuset er ved at blive jævnet med jorden til fordel for nye boliger.

»I Rådmandsgade 34 bevarer man jo faktisk noget af det oprindelige. Her forsøger man at gøre noget af det, som vi forsøgte at komme igennem med i forhold til Slagtergårdene - nemlig at tænke det nye med det gamle. Det er nogle af de ting, vi kunne tænke os at drøfte i dag - er der en mulighed for at tænke de to sammen, hvor vi bevarer en del af historien samtidig med, at vi bygger boliger til de mange mennesker, der gerne vil bo i byen. Man bevarer jo en del af den historik, stedet har som kulturelt arnested. Her forsøger man at komme i mål med et kompromis,« siger Mette Annelie Rasmussen med henvisning til, at atelieret i bagården under alle omstændigheder bevares.

Rådmandsgade bærer allerede tydeligt præg af forandring. Vejen er komplet belejret af både vejarbejde og stilladser til restaurering af facaden på nogle af gadens øvrige bygninger. De fleste, der bevæger sig gennem gaden sidst på eftermiddagen, er ikke beboere. De kommer her for at hente deres børn i en af de mange daginstitutioner, der ligger klos op ad det omstridte forhus til Astrid Noacks Atelier.

»Jeg mener, at vi politikere skal være med til at fastholde, at vi ikke driver en friseret by udelukkende med nye boligprojekter til middelklassen og overklassen for den sags skyld,« siger Nico Grünfeld.