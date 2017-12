Historiker: Nytårstale var ufarlig og uden kant

København. Det var "business as usual", da dronningen holdt sin nytårstale søndag aften.

Det mener Sebastian Olden-Jørgensen, lektor i dansk historie ved Københavns Universitet.

- Hun valgte at holde en aldeles pæn, konventionel og ufarlig tale helt uden kant.

- Den kunne sådan set have været holdt på et hvilket som helst tidspunkt inden for de sidste 20 år, siger Sebastian Olden-Jørgensen.

Han blev ikke overrasket over noget i dronningens tale.

- Det var netop det, at der ikke var noget som helst, der kunne overraske nogen, der er påfaldende.

- Hun kunne jo godt have talt lidt mere om de prøvelser, som kongefamilien har været igennem i årets løb, men det gjorde hun ikke. Hun spillede sikkert, siger Sebastian Olden-Jørgensen.

Netop dronningens måde at italesætte prins Henrik og hans demenssygdom, var der mange, der så frem til.

Dronningen valgte til sidst i talen at takke for befolkningens sympati i forbindelse med, at det blev kendt, at prins Henrik nu lider af demens.

- Det var meget pænt og en absolut minimumsløsning, siger Sebastian Olden-Jørgensen om dronningens måde at påtale prins Henrik.

Årets tale er nummer 46 i rækken af nytårstaler, som dronningen har holdt, siden hun blev dronning i 1972.

Talen transmitteres fra dronningens modtagelsesværelse i Christian IX's palæ på Amalienborg.

Kun få gange har dronningen brudt den tradition og holdt talen på Fredensborg Slot. Senest skete det i 2014 og 2015, hvor Amalienborg var under ombygning.

/ritzau/