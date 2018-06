Historien om Jorcks Passage er en fortælling om et særligt sted i København

I disse moderne og oplyste tider har selv ganske små børn – siges det – badedragter på, når de boltrer sig i bassinerne i de københavnske parker.

Så hvis man endelig skal se nøgne småbørn, må man gå til Jorcks Passage og kigge op ad murene. Ikke helt op – selv om man så vil kunne se det historiske sted, hvor først telefonselskabet KTAS og siden Københavns Radiofonistation havde til huse. Men til førstesals højde:

Hele vejen rundt i passagens indre rum er der skulpturer forestillende engleagtige småbørn, der læner sig ud fra murene. I al uskyldighed. De var nemlig tænkt som en festlig dekoration sammen med det mønster af forskelligt behandlede mursten, der skulle gøre Jorcks Passage til et ganske særligt sted i København.

Kigger man endnu længere op ad væggene i Jorcks butiksgalleri, kan man i andensals højde få øje på nogle mosaikker på murene, der kan ses som en hyldest til forskellige danske håndværk. LIgesom i moderne kunst er stedet egentlig et tidligt passageværk. En skulptur eller installation, man bevæger sig igennem, og undervejs er der kunstneriske oplevelser og i dette tilfælde både billeder på væggene, skulpturer på sokler og en dekorativ omgang med murstensfladerne.

Til minde om

Tilmed er der i den ene ende af passagens midterste rum en åbning i muren med en buste, der forestiller Carl Reinholdt Waldemar Jorck (1832-1909), som skabte denne herlighed midt i København. Busten til minde om Reinholdt W. Jorck er udført af billedhuggeren Nicolai Schmidt (1844-1910), som skabte andre mindesmærker over berømte danske som for eksempel forfatteren Holger Drachmann, som vi snart kan sende en venlig tanke, når vi synger »Midsommervisen«. Og hvis vi ved samme lejlighed drikker en øl, kan vi også mindes en anden af de store skikkelser i Danmarks historie, Nicolai Schmidt forevigede; nemlig fysiologen Emil Christian Hansen, der spillede en afgørende rolle for en moderne produktion af gær på Carlsberg.

Kigger man op i Jorcks Passage, får man øje på kunsten i skikkelse af nogle små englebørn, der i sin tid blev opstillet som en dekorativ detalje i den københavnske passage, der forfinder Skindergade med Strøget.

I dag er Jorcks Passage glasoverdækket. Det var egentlig også Reinholdt W. Jorcks plan i sin tid, for han ville gerne skabe et galleri efter udenlandsk forbillede; et bazarlignende butikstorv, der skulle tiltrække publikum, så passagen ikke blot blev en hurtig genvej mellem Fiolstræde og Skindergade på den ene side og Vimmelskaftet og dermed Strøget på den anden. Men i samtiden var man bekymret for brandfaren, så passagen forblev åben foroven indtil 2013, som er 100-året for stiftelsen af det aktieselskab, der bærer hans navn.

Reinholdt W. Jorck var en dygtig forretningsmand, derblev velhavende af at opføre og udleje ejendomme på et tidspunkt, da København er i rivende udvikling. På godt og på ondt. Det negative er beskrevet i Herman Bangs roman »Stuk«.

Jorck var tredjegenerationsindvandrer fra Bagpommeren, der lå øst for floden Oder i det nuværende Polen. Han far var konditor, der udvidede forretningen med en sukkervarefabrik på hristianshavn, hvor Reinholdt kommer i lære og efterhånden overtager.

Fabrikken går så godtt, at den må udvide, og Reinholdt Jorck opfører en ejendom ved Israels Plads med beboelse i forhuset og produktion og lager i et baghus. Herefter opslår han hovedkvarteret for sit firma på hjørnet af Badstuestræde og Vimmelskaftet og begynder at opkøbe ejendomme i centrum, renovere dem og udleje dem. Jorcks Passage og bygningerne på siderne af gennemgangen er blandt kronjuvelerne. i

Store arkitekter

Reinholdt Jorck bad en af tidens store arkitekter om at stå for opførelsen af ejendommene med passagen, der har bevaret hans navn for eftertiden. Det var Vilhelm Dahlerup (1836-1907); arkitekten bag såvel Det Kongelige Teater som Statens Museum for Kunst. Vilhelm Dahlerup overlod dog en del af opgaven til en af sine ansatte; en ung konduktør som det hed. Den ukendte Anton Rosen (1859-1928) fører som sagsarkitekt tilsyn med byggeriet og kan meget vel have tilført det egne kvaliteter. I for eksempel udsmykningen.

Siden blev Anton Rosen selv en betydelig arkitekt i de første årtier af det 20. århundrede, og ikke langt fra Jorcks Passage finder vi – på Rådhuspladsen – et af hans hovedværker: Palace Hotel fra 1910 på hvis høje tårn fire mosaikker symboliserer forskellige tidspunkter på døgnet som morgen, dag, aften og nat.