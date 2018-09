Herrens veje-skuespiller: Nogle dage har jeg været vanvittigt udmattet

Første sæson af dramaserien »Herrens veje«, der handler om præstefamilien Krogh, fik en dramatisk afslutning, da familiens yngste søn mistede livet.

Til oktober vender søndagsserien tilbage med en ny sæson, og for seriens skuespillere har det været en hård omgang at få anden sæson i hus.

52-årige Ann Eleonora Jørgensen spiller i serien rollen som Elisabeth, der i sæson to af "Herrens veje" sørger over tabet af sin søn, og for den erfarne skuespillerinde har arbejdet til tider været drænende, fortæller hun.

»Når man som skuespiller svinger sig selv ned i en følelse, der er så tung som sorg, smitter det af på én selv.«

»Min krop kan ikke kende forskel på, om det er rigtigt, eller om det bare er noget, jeg spiller. Den oplever, at jeg er ked af det og græder. Så man bliver vanvittigt udmattet og træt og i dårligt humør,« forklarer skuespillerinden.

Selv om en scene i et færdigklippet afsnit måske kun varer et par minutter, kan skuespillerne have brugt en hel dag på at optage den, og derfor har der også været ekstra hårde dage indimellem, hvor Ann Eleonora Jørgensen har skullet bruge alt sin energi på at spille rollen som en mor i sorg.

Det har hendes familie også kunnet mærke, fortæller hun.

»Min mand har været meget tålmodig og god ved mig, for jeg har helt bestemt været en slatten klud at få hjem nogle gange.«

Derfor er hun undervejs vendt tilbage til en læresætning, som hun tidligt i karrieren stiftede bekendtskab med.

»Noget af det første og vigtigste, jeg lærte, inden jeg blev færdiguddannet skuespiller var, at man skal huske at tørre sit privatliv af på måtten, inden man går ind på teateret, og på samme måde skal man tørre sine roller af på måtten, inden man går ind i sit hjem.«

»Det er lidt let sagt, men det er en god måde at prøve at være i det på. Men nogle gange er det mere udfordrende end andre, og den her rolle har på det punkt været meget udfordrende,« forklarer Ann Eleonora Jørgensen.

Hun prøver dog altid at efterleve mantraet på bedst mulig vis, inden hun træder ind derhjemme.

»Hvis jeg har været igennem nogle hårde dage, som der har været på den her serie, tager jeg nogle dybe indåndinger, før jeg stikker nøglen i døren. Og så husker jeg mig selv på, at det er en andens liv, jeg har gennemlevet den dag, og nu skal jeg ind og sige hej til min mand, mine børn og min hund,« siger hun.

»Herrens veje« sæson to får premiere søndag den. 14. oktober.

/ritzau/