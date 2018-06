Da vi for et par år siden istandsatte vores gamle, utætte havestue, ville jeg have et rum, der kunne åbne op og give tankerne vinger. Et rum, som ikke konstant distraherede med sure sokker på sofabordet, blinken fra tændte Playstation controllers og indkaldelser til priktest og skoletandlæge.

Det er også her, jeg holder kontakt med mine følgere på sociale medier, sender fakturaer, besvarer mails på forældreintra og skriver små, søde klummer om min udsigt

Det fik jeg. Her kan jeg signalere til min krop og min hjerne, at jeg er på arbejde.

Jeg har stadig for svært ved at se skærmen i solskin og for nemt ved at holde øje med naboens hoveddør. Men jeg er temmelig glad, når jeg sidder lige her med en kop kaffe ved hånden, en hund ved fødderne og en undulat eller to i håret eller på tastaturet.

Her går Villads fra Valby og Mageløse Magda over skærmen med deraf følgende fest og ballade. Og her titter nye figurer frem og tager deres første, prøvende skridt.

Det er også her, jeg holder kontakt med mine følgere på sociale medier, sender fakturaer, besvarer mails på forældreintra og skriver små, søde klummer om min udsigt. Men det er en helt anden historie.

Anne Sofie Hammer er aktuel med børnebogen »Villads fra Valby som dyrepasser«