Her er serierne, du skal se dette efterår - ifølge TV-branchen selv

Game of Thrones

Allerede inden Emmy-uddelingen begyndte, stod kampen om prisen for bedste dramaserie mellem »The Handmaid’s Tale« og »Game of Thrones«, men det var HBOs drage-darling, der løb med flest statuetter.

Hele ni priser blev det til - blandt andeti kategorien »årets bedste birolle i en dramaserie«,, der desværre ikke tilfaldt seriens danske stjerne, Nikolaj Coster-Waldau, men hans serie-bror Peter Dinklage. Dermed har DInklage været nomineret i hver eneste af seriens nuværende syv sæsoner og vundet tre af gangene.

Den ottende og sidste sæson får premiere i 2019. Resten kan ses nu på HBO.

Trivia: Game of Thrones er en af de mest sete serier i verden. Populariteten kan blandt andet måles på, at over 160 amerikanske pigebørn blev dømt Khaleesi i 2012. Det pudsige er, at det ikke engang er karakterens navn (hun hedder Daenerys) men blot en titel.

The Marvelous Mrs. Maisel

Når det kommer til komedier, var der mest hæder til »The Marvelous Mrs. Maisel« fra Amazon. Serien fik otte priser - blandt andet i kategorier som bedste komedieserie, bedste manuskript og bedste instruktion.

»The Marvelous Mrs. Maisel« foregår i 50’ernes New York, hvor en husmor forventes at sørge for hjemmet, aftensmaden og ægtemandens lune tøfler. Men Midge vil mere end det, og da hendes mand forlader hende til fordel for sekretæren, springer hun ud som stand up-komiker. Serien er både et tidsbillede og en udviklingshistorie. Tænk Mad Men tilsat kvindeoprør og humor.

Første sæson kan ses på Amazon Prime.

Trivia: Første afsnit af serien var det mest populære nogensinde på Amazon Prime. Brugerne gav den en gennemsnitslig rating på 4.9 stjerner ud af 5 mulige.

The Americans

Der har ikke været helt så meget hype om »the Americans«, som serien måske fortjener, men det fik Emmys rådet bod på, da historien om ægteparret, der i virkeligheden er skjulte agenter, modtog to priser i meget vigtige kategorier - blandt andet til hovedrolleindehaver Matthew Rhys og til manuskriptet til seriens allersidste afsnit.

»The Americans« er inspireret af de virkelige sleeper agents, der boede i skjul i USA . Mange af dem havde børn, venner og kollegaer, der var helt uvidende om, at de kun opholdt sig i USA som russiske spioner.

Seriens fem sæsoner kan ses på Netflix.

Trivia: Seriens manuskript er lavet af Joseph Weisberg, der arbejede for CIA fra 1990 til 1994. Af samme grund er manus godkendt af et medlem af CIAs såkaldte Publications Review Board.

Barry

Der har - endnu - ikke været den store buzz om HBOs »Barry«, som vandt to priser til henholdsvis bedste mandlige hovedrolle og bedste mandlige birolle.

Historien om den tidligere lejemorder, der tager til Los Angeles "on a job" og ender med at tage drama-timer, har fået gode anmeldelser i USA, hvor man især priser den for at tage et usandsynligt plot og nogle fjollede præmisser og skabe reel komik, der samtidig stiller skarpt på problemer med vold og våben.

Serien kan ses på HBO.

Trivia: Winkler, der vandt for bedste mandlige birolle, var Emmy-nomineret helt tilbage i 1976, men har aldrig vundet prisen. Af samme grund holdt Winkler en meget rørende takketale med ordene "Hvis du bliver ved bordet længe nok, skal du nok få de gode kort. I aften kunne jeg rydde bordet«.