Her er københavnernes nyeste havnebad

De populære havnebade i Københavns Havn har - sammen med cykler og danskernes fremtrædende placeringer på internationale lykke-undersøgelse - de seneste år fået stor opmærksomhed fra udenlandske medier.

Nu har vandglade københavnerne og turister fået et nyt sted at hoppe i det rene havnevand - og de udenlandske journalister et nyt sted at fortælle om.

Københavns Kommune åbnede onsdag en ny badezone, og dermed har Københavns Havn foruden tre havnebade fire badezoner - hvortil kommer alle de andre bademuligheder tæt på hovedstadens centrum, bl.a. badeanstalten Helgoland, Amager Strandpark og Bellevue Strandpark.

Mellem Urban Riggers og Baby Baby Bar

Den nye badezone ligger på Refshaleøen i Søndre Refshalebassin, Refshalevej 145 A, 1432 København K, mellem Urban Riggers og Baby Baby Bar.

Det nye vandhul har fået navnet Badezone Søndre Refshalebassin.

»Havnen er et rekreativt byrum, som københavnerne virkelig har taget til sig. Der bliver svømmet, roet, fisket og skabt interessant kultur i og omkring havnen. Derfor glæder det mig, at vi forbedrer adgangen til havnens rene vand med endnu en badezone,« siger kultur- og fritidsborgmester, Niko Grünfeld (Å), som indvier badezonen officielt mandag 13. august.

Udenlandske medier som The Guardian, Newsweek, Monocle, Der Spiegel og The Times har skrevet om bademulighederne i København, og bl.a. London og Paris ser Københavns Havnebade som et forbillede. Paris arbejder i øjeblikket på at gøre Seinen så ren, at man kan åbne den for badning, når byens i 2024 er vært for OL.

Sådan ser det nye bad på Refshaleøen ud.

I modsætning til havnebadene er der ikke livreddere ved badezonerne. Zonerne må benyttes døgnet rundt, året rundt og badning foregår på eget ansvar.

Zonerne er afmærket med gule markeringsbøjler, flydespær, redningslinjer langs kajen, redningsstiger og redningsposter. Der skiltes med Badning tilladt.

Badezone Søndre Refshalebassin har to bassiner på henholdsvis 8x50 meter og 8x12 meter. Det store bassin går langs med den sydlige side i Søndre Refshalebassin, mens det lille bassin går langs bundlinjen i Søndre Refshalebassin.

Politisk vandkamp

Badning i havnen skabte tidligere på sommeren debat. I dag er det kun tilladt at bade i badezonerne og havnebadene, men mange bader alligevel uden for disse områder. De Konservatives gruppeformand på Københavns Rådhus, Jacob Næsager (K), foreslog i Berlingske, at det gøres tilladt at bade langt de fleste steder i København, hvor det er sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt.

»Der er rigtig mange københavnere, der i dag bader i havnen. Så i stedet for, at det er ulovligt, så vil jeg hellere vende den på hovedet og sige, at det skal være lovligt, fordi de alligevel gør det,« sagde Jacob Næsager, som fik opbakning til sit synspunkt.

Rådet for Større Badesikkerhed bakkede også op under forudsætning af, man sikrer, at man kan bade uden risiko for at blive ramt af både og havnebusser. Rådet gjorde også opmærksom på, at det er vigtigt at etablere stiger, så badende kan komme op af havnen.