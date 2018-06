HBO bekræfter ny Game of Thrones-serie

Den amerikanske TV-kanal HBO er i færd med at planlægge, hvad der skal ske, når den populære serie Game of Thrones afrunder sin sidste sæson næste år.

Det seneste år har HBO arbejdet på efterfølgere til serien. Forfatteren bag, George R.R. Martin, antydede for nylige fem mulige projekter, mens HBO sidste år sagde, at der kunne komme op mod fire programmer inden for Game of Thrones-universet.

Nu har HBO bekræftet en pilot-episode af en ny serie, der skal foregå tusindvis af år før den oprindelige. Det skriver flere internationale medier.

Den nye serie skal være en slags forhistorie til selve Game of Thrones-serien, og vil blive udarbejdet af George R.R. Martin i samarbejde med Jane Goldman, der blandt andet har skrevet manuskript til filmene Kick-Ass og Kingsman: The Secret Service.

HBO har udgivet en kort beskrivelse af den nye serie:

»Serien fortæller historien fra den gyldne »Age of Heroes« indtil dens mørkeste time. Og kun et er sikkert: (...) det er ikke den historie, vi tror vi kender,« lyder det.

HBO-præsident Casey Bloys sagde tidligere på året, at der kunne blive alt mellem nul og fem nye serier i universet, men at det mest sandsynlige var én.

Ifølge meldingerne fra HBO er det fiktive Westeros-kontinent, hvis forhistorie skal beskrives i den nye serie.

Den sidste sæson, sæson 8, af Game of Thrones kommer i 2019 og vil kun indeholde seks episoder. Modsat de tidlige sæsoner er de ikke skrevet af George R.R. Martin, der skrev bøgerne »A Song of Ice and Fire«, som serien er baseret på.