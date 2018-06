Kunst

Havde figurerne været udstyret med tribaltatoveringer, kunne de ligne bodybuildertyper, der lige er trådt ud af vores tids realityshows

Kampen mellem katolikker og protestanter om magten i 15-1600-tallet var ikke et teselskab. Det var en blodig affære. Men det var også en tid, da kirken oprustede ved at bruge de bedste kunstnere til at profilere sig. En af dem var den store Rubens. En anden indtil for nylig ukendt kvinde.