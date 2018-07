Guide: Det skal du opleve på CPH Opera Festival

CPH Opera Festival har vokset sig større for hvert år. Den har også vokset sig stadig mere spændende og stadig mere vedkommende for alle.

Festivalens leder i skikkelse af tenoren Peter Lodahl satser stort på alt fra »TRYL« for hele familien til »operap« for særligt de yngre.

Man får også virkelige sjældenheder som barokmanden Claudio Monteverdis ret vilde »Kampen mellem Tancredi og Clorinda« og vaskeægte pekingopera i Tivolis pantomimeteater.

Og han har husket klassikere om operabingo med Keld og Hilda Heick, åben mesterklasse med selveste Gregory Lamar som sangpædagog og gæstekoncert med alt fra schweizisk fjol i Mellemgulvet til Det Kongelige Kapel i Kødbyen.

Tre forestilinger

»Tryl«

Ak, ak, ak... Hvad skal man stille op med »Tryllefløjten«? Den er Mozarts skønneste og mest interessante opera af alle. Den er så samtidig super kedelig og grumme intetsigende fra ende til anden. Og den kan især være verdens værste opera til børn - takket være dens moraliserende tone og frimureriske ritualer. CPH Opera Festival har måske fundet løsningen i ét hug: Man bearbejder mesterværket en lille smule og skaber en sød og lovende forestilling for hele familien. Resultatet hedder »TRYL« og præsenteres med stærke danskere i de bærende roller. For eksempel Nina Clausen som Nattens Dronning, Mathias Monrad Møller som Tamino og Sten Byriel som Papapa. Hov, der findes da ingen "Papapa" i den opera? Jo, vent og se. Gratis introduktion med kreative udfoldelser en time før hver forestilling.

Hør den på Folketeatret 3., 4. og 5. august

»Dichterliebe recomposed«

Operafestival 2018

Indrømmet. Når man hører om ideen, lyder den som en katastrofe. Men man skifter mening efter få minutter - og finder med ét musikken helt fantastisk! »Dichterliebe recomposed« kunne ganske enkelt blive operafestivalens stærkeste satsning nogensinde. Robert Schumanns vidunderlige sæt af sange fra 1840 sendes ind i komponisten Christian Josts mølle og får et udtryk nøjagtig midt mellem gammelt og nyt. Peter Lodahl selv synger de gamle romancer om digterens voldsomt ulykkelige kærlighed og akkompagneres af ni musikere med nye lyt på Schumanns klaverstemme. Well, det lyder lidt indviklet alt sammen. Det er ikke desto mindre et must for dannede tilhørere. Og kritikerne ude i verden har slet ikke kunnet få armene ned over hverken den danske tenor eller ideen.

Hør det på Takkelloftet onsdag 8. august og torsdag 9. august kl. 19.30

»Operap: Før den tykke dame synger«

Operap. Illustration: Mathias Løvgreen Bojesen/CPH Opera Festival

Operap? Har bladets korrekturlæsere sovet i timen? Nej - operafestivalen har bare allieret sig med produceren DJ Noize og kreeret et møde mellem to slags musik. Sådan noget kan både være ganske udmærket og rigtig jammerligt. Men sangere som Lisa Tjalve, Adam Riis og Jakob Bloch Jespersen borger altså for en vis kvalitet på den klassiske front. Og rappere som Annelise, Per Vers og Kasper Spez har alle voksende navne på den rytmiske front og kunne sagtens bidrage med noget ret spændende. Alle optræder som udgangspunkt to og to med én sanger og én rapper og følges tæt af strygeorkestret DUEN under Morten Ryelunds ledelse.

Hør dem på Plænen i Tivoli lørdag 11. august kl. 16

Tre navne

Christopher Maltman

Operafestival 2018

Den britiske baryton er kendt for sin medvirken i »Don Juan« og »Figaros bryllup« og synger lige så gerne italienere som Verdi og Puccini med videre. Han optræder efterhånden i både London og New York og har endda gjort sig på La Scala i Milano med det dannede og alligevel aldeles uforskammede publikum. Manden har endda baggrund som biokemiker! Og ja, den bredspektrede herre er afsat for længst: Christopher Maltman rejser rundt med kæresten Audrey Saint-Gil på klaver og vil præsentere os for sangsamlingen »The Soldier – from Severn to Somme« om krigens rædsler.

Hør ham i serien Børssalen Recital tirsdag 31. juli kl. 19.30

Golda Schultz

Golda Schultz. Foto: Claudius Pflug/CPH Opera Festival

Hendes navn klinger jo til den jødiske side. Men nej: Golda Schultz er bare opkaldt efter en af Israels mest beundrede premierministre gennem tiden, Golda Meir. Den sydafrikanske sopran debuterede sidste år som Pamina i »Tryllefløjten« på Metropolitan Opera og høstede de rødeste roser fra kritikerne. Når hun kommer til København, er det med et bredt udvalg af romantiske sange - og med vor næsten egen Marianna Shirinyan herself ved klaveret.

Hør hende i serien Børssalen Recital fredag 3. august kl. 19.30

Ilker Arcayürek

Ilker Arcayurek. Foto: Presse/CPH Opera Festival

Hvem havde ikke ønsket sig en plads ved Jussi Björlings debut i 1930? Eller måske Fritz Wunderlichs debut i 1954? Eller endda Luciano Pavarottis i 1961? Alle venter sig meget af Ilker Arcayüreks første optræden på dansk jord - for han kan blive i samme klasse. Den tyrkiske tenor synger alt muligt med speciale i det italienske repertoire og kan for eksempel ses og høres på YouTube i en ret så uforglemmelig udgave af »Så kold den lille hånd er«.

Hør ham i serien Børssalen Recital mandag 6. august kl. 19:30

Tre klassikere

Morgensang har guld i svang

Morgensang. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen/CPH Opera Festival

Du kender sange som »I Danmark er jeg født« og »Du danske sommer, jeg elsker dig.« Så hvornår har du sidst sunget dem selv? At rejse sig op og skråle de skønne melodier og tekster er noget helt særligt: Man mærker sin krop, man mærker fællesskabet, man mærker kulturen og traditionen og rigtig meget andet godt. Den traditionelle morgensang ligger dybt i operafestivalens genom og trækker mange mennesker til - lige fra shoppere og turister til ministre. Pianisten og radiomanden Mathias Hammer er årets vært og vil efter sigende tage gæster med på råd. Begynd din morgen med skønsang fra egen strube. Det er skønt!

Syng med hver morgen fra mandag 30. juli til fredag 3. august kl. 9.00 på Wilhelm Scenen ved Torvehallerne

Operacyklen

Operacyklen. Foto: Ólafur Steinar Gestsson/CPH Opera Festival

Mangler der ikke skønsang på Kultorvet, på Jarmers Plads, måske ligefrem på Christiansborg Slotsplads? Festivalens berømte operacykel kommer til undsætning: Unge sangere uden dikkedarer og fine fornemmelser rykker ud med musik af Mozart og meget andet. Navnene i år bliver Frederikke Kampmann, Julia Ojansivu, Fritjof Fuglesang og David Kragh Danving - og Yngvild Ruud på den harmonikaagtige accordeon har stået for arrangementerne og cykler selv med.

Hør den alle mulige steder over hele hovedstaden

Operettebåden

Operettebåden. Foto: Mathias Løvgreen Bojesen/CPH Opera Festival

Festival-klassikeren over alle: Man har allieret sig med kanalrundfarten og sejler Københavns vande tynde til toner af den lettere slags. Pianisten og humoristen Jacob Beck er efterhånden blevet synonym med den dejlige idé og har engageret sig i den igen. Strubekunstnerne i år er så lovende navne som sopranen Julie MeeRa Albertsen og tenoren Fredrik Bjellsäter med det komiske talent. Og musikken bliver alt fra »Elverhøj« og »Spillemand på en tagryg« til uddrag fra Johann Strauss' herlige »Flagermusen« om druk og glemsel i Wien under tidens svar på finanskrisen.

Sejl med fra i dag onsdag 25. juli og helt til torsdag 9. august fra Gammel Strand - typisk kl. 13 eller kl. 17