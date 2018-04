Grøn tilføjer rutineret popnavn og ung sangerinde

København. Det er et musikalsk makkerpar fra Amager, der til sommer indtager Grøn-karavanen sammen.

Popmusikeren Joey Moe og den unge sangerinde Cisilia slår nemlig kræfterne sammen og deler scenen, når Grøn 2018 ruller ud i det danske sommerland.

Det skriver Grøn i en pressemeddelelse.

Joey Moe står bag numre som "Million" og "Smukkest på en søndag", mens Cisilia har hittet med "Wild Child" og "Vi to datid nu".

Begge er opvokset på Amager, og det har givet dem en solid ballast, påpeger Joey Moe.

- Vi kommer begge fra Amager - fra den samme blok endda - så det føles på en eller anden måde helt naturligt at stå på scenen sammen, siger han i meddelelsen.

Grøn-karavanen starter som noget nyt i år med en koncert på Tiøren ved Amager Strandpark, så den nye duo er helt på hjemmebane, tilføjer Cisilia.

- Jeg synes, det er virkelig fedt, at man kan få lov til at åbne op på sin egen hjemmebane - at få lov til at gøre det i sit eget hood. Vi glæder os helt vildt.

- Det bliver rigtig fedt at lave et kæmpe show sammen med Joey. Vi bringer blokken til Grøn, siger hun i pressemeddelelsen.

Til sommerens koncerter vil de to musikere optræde med deres egne sange, men de kommer også til at kunne præsentere ny fælles musik, skriver Grøn.

Grøn finder sted fra 19. juli til 29. juli.

Navne som Lukas Graham, D-A-D og Phlake er allerede annonceret på sommerens plakat.

/ritzau/