Gode film fik de fleste teaterpriser. Men det er måske ikke så underligt

For en gangs skyld var filmelskerne helt med, da dansk teater uddelte sin fineste pris, Årets Reumert, ved en stor prisfest i Skuespilhuset lørdag aften.

De allerstørste priser gik nemlig til forestillinger, der byggede på filmforlæg.

Republique modtog prisen Årets Skuespil for forestillingen »Festen« skabt på forlæg af Thomas Vinterbergs film af samme navn.

Hils din mor og Teater Vestvolden modtog prisen Årets børne-/ Ungdomsforestilling for forestillingen »Fucking Åmål«, der bygger på Lukas Moodyssons ungdomsfilm fra 1999, mens Den Jyske Opera modtog prisen Årets Opera for forestillingen »Brødre«, der bygger på Susanne Biers krigsdrama.

Årets Særpris gik til Husets Teater for forestillingen »Rocky!«, der ikke bygger direkte på et filmforlæg, men dog er inspireret af boksefilmen af samme navn.

At så mange vindere havde hentet deres historier i filmens verden, er næppe en tilfældighed, siger redaktør på webmagasinet Scene1, Rie Hammer, der også er medlem af Reumert-juryen.

»Den altdominerende tendens indenfor det seneste år har været teater, der bygger på film og tv. Der var været enormt meget af det – både godt og mindre godt,« siger Rie Hammer og understreger, at de gode forestillinger ikke bare har overført en film til scenen.

»Festen er en virkelig god historie i sig selv, men på Republique fik den et helt andet udtryk, fordi den blev sat op på teatrets præmisser. Publikum sad og spiste med skuespillerne og var del af forestillingens fest, og det var virkelig godt fortalt«.

Her er alle priserne Årets Kvindelige Hovedrolle: Ina-Miriam Rosenbaum, JOB – et enkelt menneske, Off Off / Produktion Motivation: Ina-Miriam Rosenbaum spillede alle personerne i denne brændende forestilling om den evige jøde og eksilets rodløshed. Klagende, tiggende, bedende, jublende. Hendes talende ansigt, præcise bevægelser og eminente musikalitet sugede os ind i den fattige russiske landsby og indvandrerslummen i New York – og ind i hjertet på det evigt splittede menneske. Årets Mandlige Hovedrolle: Elliott Crosset Hove, Hamlet, Vendsyssel Teater Motivation: Tilskuerne blev Hamlets fortrolige, da Elliott Crosset Hove stod sitrende som en handlekraftig og begavet Hamlet – klogt manipulerende og oprigtigt forelsket i Ofelia. Han talte til os, som om Shakespeares ord var hans egne tanker. Han dirrede med dét nærvær, der er helt hans eget. At være eller ikke – Elliott Crosset Hove var en Hamlet, der blev vores ven. Årets Kvindelige Ensemblerolle: Karin Bang Heinemeier, Drømme om noget andet, Teater Hund & Co. Motivation: Sognebørnene sad i kø i Københavns nordvestkvarter for at vente på Karin Bang Heinemeiers livstrætte præst. Øjeblikket efter spillede hun junkien, der mest trængte til et kram i sin frysende ensomhed. Hun svingede suverænt mellem storbyens eksistenser – uforfængeligt og nøgent med fascinerende og rablende uforudsigelighed i kroppen. Hun kunne det hele! Årets Mandlige Ensemblerolle: Ole Lemmeke, Revisoren, Nørrebro Teater Motivation: Ole Lemmekes borgmester var et pragtstudie i sydende raseri og befippelse. I denne russiske klassiker var han en bidsk terrier, der sparkede nedad, og en gudsbenådet fedterøv, der slikkede opad. Han var kronisk angst for at blive afsløret i sin korrupte embedsførelse - kropsligt elegant og vokalt virtuost. Et højaktuelt snylterportræt af de sjældne. Årets Danser: Jón Axel Fransson, Farlige forbindelser og Spar dame, Det Kongelige Teater Motivation: Jón Axel Fransson er en af de sjældne dansere, der forener blændende teknik med scenisk nærvær. Han var magnetisk spiddende i blikket som dæmonisk forfører i Farlige forbindelser, og han strålede af renfærdig og oprigtig forelskelse som den unge officer i Spar dame. Han har både en selvfølgelig autoritet og en dramatisk poesi. Han lyser på scenen! Årets Sanger: Magnus Vigilius, Valkyrien, Den Ny Opera Motivation: Her var han – helten, der trak sværdet ud af asketræets stamme og lod forårets lys strømme ind. I et intenst kammerspil mødtes tvillingeparret, bror og søster, og forelskede sig intetanende med sigende blikke og talende bevægelser. Med Magnus Vigilius har Danmark fået en ny Wagner-tenor med stor stemmepragt og lige så stor psykologisk indlevelse. Årets Instruktør: Tue Biering, Rocky!, Husets Teater, Silent Zone CPH Opera Festival, Aftenlandet, Aalborg Teater, Misundelse, Republique, Landet uden drømme, Eventministeriet, Det Kongelige Teater Motivation: Sæsonens mest alsidige instruktør hedder Tue Biering. Uforfærdet kaster han sig ud i monologer, operaer, flygtningedramaer, svinekampe og andre skræmmebilleder – vredt og provokerende og samtidig tillidsvækkende. For Tue Biering er teatret også betroelsernes sted. Han involverer os fysisk og psykisk i grænsesøgende emner og teaterformer – evigt nysgerrig. Årets Scenedesign: Christian Albrechtsen (scenografi og kostumer), Mathias Hersland (lysdesign), Lyden af de skuldre vi står på, Aarhus Teater Motivation: Her blev den danske sangskat visualiseret i farvemættede scenerier, der aldrig overskyggede ord og melodi. Allersmukkest stod det glødende blomstertræ, den gigantiske sølvkugle og kæmpevæggen af glimtende ismetal - befolket med almuebønder, dansende snebolde, trompetspillende hyben og enorme englefjæs. Billedmagisk teaterkoncert om os i Danmark. Årets Dramatiker: Julie Maj Jacobsen, Aftenlandet, Aalborg Teater Motivation: Aftenlandet rummede poesien, desperationen, volden, medfølelsen, frygten og afmagten i Julie Maj Jacobsens begavede konfrontation mellem os på den rigtige side af glasdørene, og flygtningene, der stod udenfor på den anden side. Der sad vi, og der stod de fremmede – midt i en legende og bidsk tekst om et af tidens allermest brændende spørgsmål. Årets Børne-/Ungdomsforestilling: Fucking Åmål, Hils din mor og Teater Vestvolden Motivation: Teenagelivets dilemmaer havde ingen mulighed for at gemme sig i denne ubarmhjertigt lyserøde teaterforestilling for tre turboskuespillere med hidsige rolleskift. Er du hetero eller homo? Er dine forældre pylrede eller ligeglade? Og lyver du over for din bedste veninde? Fucking Åmål viste det hele – med ærlighed og fortrydelsesøjne og bankende hjerter. Årets Musical/Musikteater: Lyden af de skuldre vi står på, Aarhus Teater Motivation: Hvor var det dog befriende, at Aarhus Teater turde sætte den danske sangskat på scenen i en tid, hvor fædrelandsfølelsen er til voldsom debat. Her troede man virkelig på de gamle, stærke salmeord, der snart var svøbt i øresmigrende pop, snart i rislende oratoriebrus – indrammet af fabulerende scenebilleder. En sjældent vellykket teaterkoncert. Årets Opera: Brødre, Den Jyske Opera Motivation: Som en græsk tragedie oprulledes dramaet om den hjemvendte soldat, der er ødelagt af krigen for altid. Korets kommentarer stod som mejslet i et monument af marmor, og ubesværet gik vi fra fangekælderen i Afghanistan til velfærdsnormalitetens uforstående fængsel. En stærk, moderne opera, der taler lige ind i vores hjerter – og lige ind i vores tid. Årets Danseforestilling: Spar dame, Det Kongelige Teater Motivation: Begær og poesi kæmpede heftigt i Liam Scarletts ballet over Pusjkins novelle om kortspillets forbandelse. Danserne strålede i grisk kamp om spillebordet – i storslået tåspidskoreografi med hvirvlende trin og psykologisk interessante roller under en bevægelig og bedragerisk scenografi – op ad den rødeste kjole. En trumf i Den Kongelige Ballets repertoire. Årets Skuespil: Festen, Republique Motivation: Madteater med incest som dessert. Mere modbydeligt kan det næsten ikke blive. Her sad vi lige og hyggede os om bordet, med lækker mad og god stemning, og så væltede det ellers frem med menneskelig råddenskab. Her blev den velkendte historie ubehageligt fysisk påtrængende. Vi var ikke tilskuere til Festen, men en del af den – og det var fandeme ulækkert. Årets Performance: Skjult nummer, Cantabile 2 Motivation: Sms’en tikker ind. Ud i en taxa og af sted med tre andre tilskuere mod en ukendt destination. Skjult nummer bød på lutter overraskelser, når sanseligheden væltede frem i optimal kontakt mellem medvirkende og publikum. Teater med logistisk overskud og blafrende kærlighed. Her skabtes et rum til at lade følelserne løbe frit. En udfordring – og en gave. Årets Særpris: Rocky!, Husets Teater Motivation: Mere svinsk kunne det næsten ikke blive! Kød på bordet og den grimme virkelighed lige op i sylten på publikum. Sådan var Rocky!. Det var ubehageligt og nødvendigt teater – sat frygtløst på scenen for at give stemme til denne verdens tavse og politisk afmægtige Rocky’er. Her var der frådende vildskab og dødsforagt – og blod, splatter og slagtesvin. Udvid faktaboks Skjul faktaboks

Rie Hammer understreger, at det samme gjaldt »Fucking Åmål« og »Brødre«, der tilmed havde fået nykomponeret musik.

»Jeg ved godt, at nogen mener, at det er uopfindsomt, når teatret lader sig inspirere af film og tv, men teatret har altid fået inspiration udefra. Og det er der kommet meget stor kunst ud af,« fastslår Rie Hammer.

Der blev i alt priser i 16 forskellige kategorier samt otte talentpriser ved Reumert-festen.

Elliott Crosset Hove modtog prisen for Årets Mandlige Hovedrolle for sin optræden som »en handlekraftig og begavet« Hamlet på Vendsyssel Teater, mens Ina-Miriam Rosenbaum blev Årets Kvindelige Hovedrolle for sine mange roller i »JOB – et enkelt menneske«. Juryen roste hende blandt andet for hendes »talende ansigt, præcise bevægelser og eminente musikalitet«.

Årets særpris gik til skuespilleren Olaf Johannesen.