Glyptoteket bliver blokeret af Facebook: »Hvad sker der lige?«

På Glyptoteket har »en kvindelig kentaur med behørig bar overkrop inklusive bryster og brystvorter på et antikt sølvbæger« skabt problemer.

Det skriver Glyptotekets direktør, Christine Buhl Andersen, i et debatindlæg i Politiken. Som mange andre museer verden over har Glytoteket store problemer med at reklamere for deres udstillinger på Facebook. Det sociale medie blokerer deres billeder.

Problemet er, at Facebooks regler er noget strammere, når det gælder reklamer, end hvis billedet var blevet delt fra en almindelig profil på det sociale medie.

»Det er en udfordring for os, at vi ikke kan få lov til at reklamere, som vi gerne vil. Facebook er blevet den platform, vi er gået over på, fordi vi gerne vil være der, hvor folk orienterer sig. Det er svært at komme udenom Facebook, hvis man gerne vil synliggøre, hvad der er af tilbud og muligheder. Det er rigtigt frusterende og svært for os at finde ud af, hvad vi så skal gøre, når vi ikke kan vise vores skulpturer og være til stede der, hvor vores brugere er,« siger Christine Buhl Andersen til Berlingske.

Glyptoteket har også oplevet, at de ikke må reklamere med deres nøgne statuer, som ellers er et af stedets kendetegn.

Meget kunst rummer nøgenhed af den ene eller anden art. Noget er mere afdæmpet og abstrakt, og andet er mere direkte og frembrusende. The Montreal Museum of Fine Arts i Canada har sommeren over stået med samme problem som Glyptoteket. Tre gange endda. Museet har en udstillig af Pablo Picasso-malerier, hvilket man har reklameret for med et billede af et af sommerudstillingens hovedværker, Picassos maleri »Femmes À La Toilette«, både på print, i TV og på et stort bygningsbanner.

Men på Facebook gik den ikke. På billedet ses nemlig, hvad der kan betegnes som abstrakte bryster, og det medførte, at Facebook valgte at blokere museets reklame. Det accepterede det canadiske museum og brugte i stedet først et andet og dernæst et tredje af Picassos malerier, som heller ikke gik igennem nåleøjet hos Facebook.

Blokeringerne skyldtes, at malerierne, selv om de ikke var af seksuel karakter, blev brugt som reklame på mediet. Facebook har strammere retningslinjer for deres reklamer, end de har for almindelige uploads. Derfor var hverken Picasso-malerierne elle Glyptotekets kentauere formentlig blevet fjernet, hvis de var blevet lagt op af en almindelig Facebookbruger.

Et dilemma om krænkende og ufrivillige nøgenbilleder

Glyptotekets direktør påpeger, at hun ser et dilemma i Facebooks nøgenhedspolitik. Hun forstår godt, at Facebook har fokus på nøgenhed, og hun mener ikke, at delingen af uønskede nøgenbilleder er noget, der overhovedet kan gåes på kompromis med. Problemet er, når Facebook fjerner kunst, som uden seksuelle undertoner bruges som reklame.

»Man har en kæmpe udfordring i forhold til uønsket deling af nøgenbilleder, som er ulovlige og krænkende for mennesker, der ikke ønsker at blive afbilledet nøgne på sociale medier. Hvis det er algoritmer eller robotter, der holder øje med det her, kan det blive svært at skelne. Men den lille fine kentauer på sølvbægeret, som jeg skriver om i mit indlæg, er ikke engang et menneske. Det er en mytologisk figur. Halvt hest og halvt menneske. Hvad sker der lige?«

Facebook ændrer politikken

Det har hidtil været sådan, at det udelukkende er tilladt at publicere billeder af malerier med nøgenhed på Facebook, hvis der ikke er tale om en reklamekampagne. Facebook har udtalt til norske NRK, at de grundet de mange klager, som denne politik medfører, ønsker at forny politikken.

Efter at have modtaget mange klager vælger Facebook nu at forny sin politik, når det gælder brugen af nøgne statuer, malerier og andet kunst i annoncer på mediet.

»Vi ønsker, at museer og andre institutioner skal kunne dele deres mest ikoniske billeder, og vi vil derfor forny vores syn på nøgenhed, der optræder i malerier, når det drejer sig om Facebook-reklamer,« udtaler en talsperson for Facebook til NRK.

Christine Buhl Andersen opfordrer danskerne til at tænke over, hvad nøgenhed egentlig betyder for vores kultur. Derfor er det også vigtigt, at institutioner som Glyptoteket kan få lov til at fremvise deres kunst på Facebook.

»Jeg vil gerne have folk til at tænke over, hvad nøgenhed er for noget. Historisk set ændrer vores syn på nøgenhed sig, betydningen af nøgenhed og de værdier vi tillægger påklædning. Den symbolske og kulturelle betydning heri er interessant. Den kommer klart frem, når man viser skulpturer fra Antikken, som vi gør. Deres kulturelle betydning, og hvad man tillagde den nøgne krop, kommer frem målt i forhold til nu,« siger hun.