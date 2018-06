Globetrotteres drømmeudsigt findes på Djursland

Hvad ser vi her? Udsigten fra en drøm. En erindring om Mongoliet. Begyndelsen på vores hus på en bakke i Mørke. En ger, et mongolsk nomadetelt.

Det runde rum, et billede på universet, hvor et lille husalter skal stå mod nord, døren vende mod syd, mændene sove i vest og kvinderne i øst og ilden knitre i en lille blikovn i midten under den runde stjerne med de orange stråler. Nu stod en ger på vores bakke og det fine træskellet ventede på at blive dækket af tunge filttæpper og en hvid pressening med blå mønstre.

Sådan begyndte det.

Og udenfor, i erindringen, den øde Gobiørken, hestene, en motorcykel og en kamel. Det var godt at sove i en ger, det runde telt var på samme tid trygt og grænseløst, et rum uden hjørner. Sådan et hus ville vi bygge.

Det er forlængst blevet færdigt, og selvom dets fem rum af praktiske grunde ikke blev runde men sekskantede, har vi genskabt ger’ens stemning. Ingen hjørner, højt til loftet, pejs i midten og stor udsigt. Erindringen passer. Drømmen blev til virkelighed. En nomadelejr, en boplads med udsigt til Djurslands bakker. Cirklen er sluttet.

Det endelige resultat.

