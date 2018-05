Gertrud Højlund: Til dem, der bestiger bjergene

Jeg bor på 4. sal. Uden elevator, selvfølgelig. Og hvis jeg lige mangler et hvidløg mere i tomatsovsen eller lidt mælk til kaffen, betyder det ofte, at jeg tager sovsen uden hvidløg og kaffen uden mælk. For der er langt ned – og endnu længere op – og jeg gider ikke. Anstrenge mig. Jeg bryder mig ikke om det, og i det omfang, jeg dyrker motion, er det udelukkende, fordi jeg ved, det er godt for min krop, og fordi jeg håber at holde mig nogenlunde funktionsdygtig ind i livets efterår. For jeg forstår ikke og kan ikke genkende bare en snert af de følelser, nogle mennesker refererer til, når de taler om at finde en glæde ved at »presse sig selv«. Det begreb har ingen værdi for mig og vækker ingen genklang. Fair nok – hvis livet afhænger af det, kan det vel være ansporende lige at give den en ekstra skalle udi et fysisk anstrengende gøremål. Men bare for udfordringens skyld? Det bliver uden mig.

Derfor står der også bare et stort rungende spørgsmåltegn på nethinden, når jeg hører om de to danskere, der i den forgangne uge havde sat sig for at bestige Mount Everest – og det uden medbragt ilt til de tyndere luftlag. I udgangspunktet forstår jeg ikke, hvordan nogen sætter sig for at klatre 8.848 meter op ad et bjerg bare for at kunne sige, man har gjort det. Og som om det ikke er vildt nok, så tilmed sætte sig for at gøre det uden at sørge for, at man i det mindste kan trække vejret normalt. Jeg melder pas. Jeg hørte en bjergbestiger forklare, at man i de højder kan gå seks meter, inden man lige har brug for at hvile sig. Det tager 10-15 minutter at tage støvler på, fordi selv den mest simple opgave bliver ret udmattende, når man ikke får ilt nok! Jamen, så lad dog være! Det er d.d. 23 grader varmt i Danmark, København er flad som en pandekage, og det tager mig et sekund at tage klipklapper på, hvis jeg får lyst til det. Easy! Hvorfor vælge noget andet?

Og jo mere jeg undres, des mere taknemmelig bliver jeg også over, at andre mennesker har det karaktertræk, som er så fraværende hos os magelige, som ikke bare forsøger at møve os over, hvor gærdet er lavest, men faktisk helst bliver på den her side af det famøse gærde. Hvis alle var som mig, eller os – jeg er vel næppe den eneste – så ville vi stå stille rent civilisatorisk. Vores forfædre var næppe udvandret fra det afrikanske kontinent. Ingen var sejlet op ad floderne, fordi de havde ikke orket bygge en båd. Vi ville være teknologiske og videnskabelige analfabeter, og vi ville ikke have erobret en brøkdel af den viden om verden og universet, som vi rent faktisk har kæmpet os frem til.

Så tak til de modige og til jer, der til stadighed leder nysgerrigt i grænseområderne af den menneskelige viden, den menneskelige kunnen og den fysiske formåen. Tak, for at I rykker grænserne for det mulige, uanset om I gør det for jer eller for os. I udvider repertoiret, mens vi andre knap orker gå efter mælk. Jeg letter på hatten!