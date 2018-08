Gertrud Højlund: Skal man sætte børn i verden til den misere?

Min mor satte fem børn i verden under den kolde krig. Da atomtruslen var reel, og verden var anspændt og udspændt mellem stærke, farlige kræfter. Men vi blev født, mine søstre og hele vores generation. Forældre håbede på det bedste, på en lys og sikker fremtid og stiftede familie. Indimellem er jeg i tvivl om, hvor jeg selv skal finde det mod. For jeg har ikke den store tiltro til fremtiden. For det første står vi i en politisk omvæltning, hvor magtbalancen skifter fra vest mod øst, mens de vestlige demokratiers grundlæggende værdier og institutioner knager i fugerne og det, der er værre.

Men det er ikke engang afviklingen af samfundene, der hakker hårdest på min optimisme. Det, der bekymrer mig mest, er, at jeg ikke ser nogen anledning til at tro, at vi kan vende klimaudviklingen.

Jeg tænker ofte på digteren Theis Ørntoft, der allerede i 2014 havde den bekymrede mine på, da han i sin dystopiske digtsamling »Digte 2014« skrev: »For mig er samfundene døde. / Jeg tror ikke længere / det er et spørgsmål om forfinelse / men om afvikling.« Dengang læste jeg det primært som et udtryk for hans indre tilstand. Nu har jeg svært ved at være uenig.

Men det er ikke engang afviklingen af samfundene, der hakker hårdest på min optimisme. Det, der bekymrer mig mest, er, at jeg ikke ser nogen anledning til at tro, at vi kan vende klimaudviklingen. Jeg ser hverken politisk eller individuel evne og vilje til at gå langt nok i bestræbelserne på bare at forsøge. Vi taler det gamle sprog om vækst og globalisering, transport, rejser, international handel, bevægelse, forbrug og forbrænding. Jeg tror ikke på, at vi kan nå at finde et kollektivt sprog for noget andet i tide. Så må det jo gå, som det gør. Skal man sætte børn i verden til den misere?

Samme Theis Ørntoft begynder sin roman »Solar« med at fortælle kort om den bakterie, vi kender som blågrønne alger, der for cirka 3 mia. år siden blinde og uden selv at vide det ændrede deres egen og planetens historie, fordi de begyndte at lave fotosyntese og dermed udlede ilt i atmosfæren. Hvilket fik katastrofale konsekvenser for dem selv og klodens mange andre anaerobe organismer, som trives dårligt i en iltholdig atmosfære. I geologien benævnes det iltkatastrofen. Åh, de dummer bakterier, der blinde og uden selv at vide det forpester det eneste miljø, de har at leve i.

Tre milliarder år siden. Det er godt at blive mindet om, at uanset hvor meget vi får skovlen under permafrost og indlandsis, vejrsystemer og verdenshave, så går planeten ingen vegne. Den drejer upåagtet videre, mens vores livsbetingelser går ad helvede til. Det bliver grimt og voldsomt for os, men for kloden er det bare endnu en parentes, der lukker. Sideløbende anmoder vores politiske leder om, at vi finder sommerhumøret frem og manifesterer noget optimisme for fremtiden. Jeg håber, de har noget at have det i.

I slut-80erne forsvandt truslen fra Den Kolde Krig, og mine søstre og jeg voksede op i de ubekymrede 90ere. Jeg tror ikke, men jeg håber, at også disse mine bekymringer anno 2018 en dag vil fremstå helt unødvendige.