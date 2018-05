Gertrud Højlund: Lidt om det jordbundne, magiske menneske

Mennesket er et rationelt væsen. Vi lægger to og to sammen til fire og handler derefter. Fornuftigt. Logisk. Med en stringent sammenhæng mellem årsag og konsekvens. Sådan kan vi omtale os selv. Vi omtaler os også som nogle, der hver dag træder længere ind i en rationel civilisation og dermed afryster os det, der hører fortidens dunklere forestillinger og fantasier til. Det mystiske, der kun kan anes, men ikke siges sammenhængende, og slet ikke sættes på formel. Det er derfor, nogle kan finde på at sige »Tænk, at man i 2018 stadigvæk xyz« – som om vi skulle have rystet al fortid af os, bare fordi vi vinder nyt land.

Selv om jeg også er barn af oplysningstiden, er jeg ikke overbevist om, at man kan oplyse sig fri af sit udgangspunkt. Jeg tror selvfølgelig, at vi farves forskelligt efter, hvilken tid og kultur vi lever i, men råmaterialet er, som det altid har været. Og jeg har en veneration for de situationer, der afslører, at selv om vi måske er rationelle, så er rationalet meget mere komplekst end som så, og vi mennesker producerer ikke kun viden, men også magiske forestillinger og ladede symboler, der hænger endog ganske godt ved. Heldigvis.

Vi læser os selv og hinanden mellem linjerne, vi finder på ritualer og traditioner, som vi gentager og giver videre, selv om de ikke på overfladen har en rationel forklaring. Vi har fornemmelser for magi og det usynliges kraft og rammer denne fornemmelse ind i mere eller mindre officielle, ratificerede religiøse sprog og analyser, og jeg bliver altid dybt fascineret, ja, nærmest benovet, når jeg ser magien og symbolernes usynlige kræfter i spil. I skrivende stund viser et mutet fjernsyn billeder fra kronprins Frederiks fødselsdagsmiddag på Christiansborg, og hvis man er i tvivl om, hvorvidt vi engageret, nutidigt og glædeligt tillægger visse genstande, personer og handlinger stor symbolsk værdi, så kan man bare kigge til kongehuset.

Men også i det mere folkelige fylder vi hverdag og fest med magisk merværdi. For tiden går jeg eksempelvis ofte forbi et plejehjem i København, der lige har fået lavet en større tilbygning i glas. Hen over vinteren har hærdede håndværkere gået i frosten og støbt fundament og rejst bygningen op til spærene. Hvorefter der i foråret selvfølgelig var rejsegilde, og huset blev pyntet med kranse. For det gør vi. Også på små kommunale byggerier. Og hvis det ikke lugter af herlig hedenskab og magi, så ved jeg snart ikke.

Og vi fyrer krudt af ved nytår og et kæmpe bål af ved midsommer, og vi lader ikke flaget røre jorden, og det er ikke Gud og hvermand, der må betræde gulvet i folketingssalen, og så videre og så videre i en stor, kulørt pærevælling af tradition, overtro, magi, religion og besjæling. Heldigvis. For jeg synes, at det netop er kombinationen – det rationelle videbegær og den besjælede merværdi, det jordbundne og det himmelstræbende – som tilsammen gør mennesket så enestående.