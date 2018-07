Gertrud Højlund: Kostbare vaser og letlevende damer

Egentlig virkede det fjollet at tage det med i nyhederne. Fordi det er så gammelt. Men vi gjorde det alligevel: En undersøgelse viste, at unge mennesker oplever forskellige normer for drenges og pigers seksuelle adfærd. Drengene kan bare give den gas, uden at det stiller dem i et dårligt lys. Mens pigerne skal knibe mere sammen, med mindre de vil have ry for at være rendemasker. I kender sangen til bevidstløshed, og den kører på repeat generation efter generation. Lige som vi til bevidstløshed er enige om, at det er fjollet og ude af trit med vores idealer, på trods af, at det jo faktisk er en norm, vi selv producerer.

Og hvordan gør man så dét? Producerer og viderefører en kollektiv norm, der for så vidt strider mod det kollektive værdisæt?

Skulle man ikke tro, at normerne former sig efter vores værdisæt? Jo. Og derfor skulle man tro, at værdien om kønnenes ligestilling producerede en norm, der accepterede den samme type opførsel hos både mænd og kvinder. Når det ikke er tilfældet, er det, fordi andre værdisæt står i vejen, og så længe vi ikke ser dem i øjnene, er det svært at vurdere, om vi egentlig vil have forandring eller ej.

Samme dag vi bragte den gamle nyhed, skulle en af mine venner på date. Han regnede med at samle regningen op efter middagen, for sådan synes han nu engang, tingene skal være. Og jeg forstår ham godt. Det er jo den gængse opskrift på romantik: Manden skal på stævnemødet vise, at han er galant og har en økonomisk formåen, der kan finansiere et komfortabelt liv. Jeg har aldrig hørt nogen oprigtigt argumentere for, at kvinder bør være galante, tage regningen, åbne døren og i stort og småt signalere, at de kan sikre deres date et økonomisk ubekymret liv med et vist forsørgelsesniveau. Sådan noget med at dele regningen er usexet og småligt og ødelægger spillet mellem kønnene, fordi mænd skal være mænd, og kvinder skal være kvinder og så videre. Og vi siger det, som om det ikke er så vigtigt og ikke rækker længere end det.

Men der er en lille hage. For hvis man er indforstået med, at manden skal kurtisere kvinden med den slags økonomiske formåen for at vinde sig eksklusiv adgang til hendes dyd, som hun til gengæld skal være tilbageholdende med, mens hun lader sig kurtisere og er en kostbar vase, som kun de allerheldigste og dygtigste kan opnå adgang til rent fysisk, så må man også være indforstået med, at mænd høster sociale point og omverdenens anerkendelse, hvis de ofte har succes med den kurtisering, mens kvinder til gengæld mister status, hvis de lader sig købe for billigt og for ofte.

Jeg ved ikke, om jeg vil ofre asymmetrien i kurtiseringen for mere symmetri i de seksuelle normer, men jeg ved, at ting hænger sammen, og normer lever ikke frit afkoblede fra vores værdier. Så det er måske værd at gøre op med sig selv, om man synes, at regnestykket hænger sammen, inden man overlader den næste regning til manden i forholdet.