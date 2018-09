Gertrud Højlund: Klummer jeg ikke får skrevet

Jeg burde egentlig skrive en klumme med en tak til de mennesker, der i byens tættest befolkede gader accelerer fra 0-80 eller det, der er værre. De, der ligger og overhaler i smalle gader. De, der sætter andre liv på spil, fordi de finder det vigtigt at lave en masse larm, så alle kan se, at her kommer en hensynsløs, usocialiseret flok. Tak. Hvis I ikke kørte på den måde, ville vi andre have svært ved at se, hvor store egoister og idioter I er. Så ville vi kunne gå der i byens smalle gader, mens en sort BMW stilfærdigt gled forbi, så vi kom til at tænke: ‘Der kører vist en almindelig, fin fyr’ – men den vildfarelse slipper vi for, når I så tydeligt viser, at I ikke er socialiseret til at leve sammen med andre mennesker. I skal vide, at vi andre kun tænker skidt om jer, og det er jeres egen skyld. Det kunne jeg skrive en klumme om.

Jeg tror også, jeg ville kunne udfolde en forundret klumme om, hvorfor litteraturen og den poetiske skønhed trives bedst, hvor der er et sår. Den famøse sprække, som lyset kan skinne gennem. Hvorfor skal det være sådan? Og er det generelt sådan, at den lykke, harmoni og balance, vi alle håber på at finde, også med tiden altid kvæler poesien, kraften, meningsfylden? Og er det i så fald ikke lidt ironisk? At vi håber på så lidt modstand som muligt, men alligevel ved, at vi først rigtigt bliver til, når livet kræver kamp. »Kamp må der til skal livet gro,« står der sågar i den blå sangbog. Og alligevel håber vi på, at kunne gro fredeligt og uden kamp. Som om det er en ting, der findes. Det kunne man godt skrive en klumme om.

Der ligger også en deraf affødt klumme om, hvor farligt det er at være lykkelig. Det holder jo op igen, det skidt. Og tanken om, at det hele kan falde fra hinanden, når man lige har fået samlet det så fint og meningsfuldt op efter sidste gang, lortet brasede sammen. Den er bare så trættende. På den måde er det tryggere, at stå på bunden, hvor man kan trøste sig med at lykken vender. Den sandhed er mindre betryggende, når man er på toppen.

Nogen skal også skrive en klumme om sygeplejersker (som jeg lige har haft fornøjelsen af et døgns tid på Bispebjerg). De er i sandhed hverdagshelte, som med mildt og tålmodigt toneleje myndigt hjælper os gennem de situationer, vi mindst har lyst til at være i. Medmindre man arbejder på fødegangen, så øser sygeplejersker konstant deres omsorg ud over mennesker, der egentlig hellere ville være fri for hele situationen. Jeg synes ikke, det er rimeligt, at journalister altid ligger i bunden på troværdighedsskalaen. Men sygeplejersker har fortjent deres topplacering.

Ja, jeg kunne skrive klummer om så meget, men nu må det være en andens tur til at se, hvad der sker i sjæl og sind, når man med fast interval sætter sig til tastaturet på jagt efter 2.900 anslag, man kan stå inde for, og andre forhåbentlig få noget ud af. Det har været en fornøjelse.