Gertrud Højlund: De outsourcede erindringer

Jeg skal ikke påstå andet: Jeg kan godt lide sød-sjove videoer på Instagram. Dem der, hvor ældre mennesker overrasker ved at svinge skørterne til noget elektronisk musik, eller hvor et barn jagter en hund med en lille elbil. Den slags pjank. Det afstresser mig. Men da jeg forleden så en lille video af nogle glade Distortion-gæster, der dansede med politiet, slog det mig, at kødranden omkring optrinnet ikke festede deltagende med. Jeg ved knap nok, om de nød det, det er vel mere præcist at sige, at de lagde an til en tidsforskudt nydelse på de sociale medier. For hele kødranden havde kameraet oppe.

Og jeg er med på, at det er en kliché at pege på. Men for fanden. Er det helt slut med bare at opleve lige nu og her? At opleve sit liv en enkelt gang uden andre intentioner end det? Uden at have sit SoMe-feed i baghovedet, de potentielle likes, der kan høstes. Jeg tillægger selvforglemmelsen en væsentlig betydning for vores lykkefølelse, men den har trange kår, hvis vi konstant er PR-ansvarlige for vores eget personlige SoMe-brand og har det primære øje rettet mod at videreformidle vores liv til andre og kun et halvt øje rettet mod at leve det.

Forskning peger desuden på, at vi husker bedre, hvis vi bare oplever uden at filme og fotografere, hvilket giver god mening. For hvis man står med en dims oppe i synsfeltet, har man både atomiseret sit nærvær og ødelagt nuet ved at pege på et »senere«, som man i stedet gemmer til. Det svarer til at sidde ved et middagsselskab og putte maden direkte i noget tupperware til senere. Spis nu bare sammen med os andre!

Jeg kan huske første gang, jeg fik forklaret en computer, »og harddisken er lige som hjernen – det er her, man gemmer det hele«. En generation senere »er hjernen lidt ligesom en harddisk, der gemmer de ting, vi oplever«. Først forstod vi computeren gennem kroppens anatomi, nu forstår vi kroppen gennem computerens anatomi. For den har på alle måder flyttet sig ind på vores territorium, men skal vi acceptere, at den også bliver til vores erindringer? Før i tiden lagrede vi telefonnumre, adresser, vejen fra A til B og vores venners fødselsdage i kroppens hukommelse, men den slags er for længst rykket over i den digitale hukommelse.

Jeg frygter, at minderne rykker med. At deres aftryk i krop og sind blegner, fordi vi kun oplevede livet med et halvt øje, mens de til evig tid står intakte i nuller og ettaller, som ikke tillægger dem nogen vægt. At vi outsourcer vores erindring til en teknologi, som ikke kan bruge dem til at lave hjerteforbindelser eller få nye ideer. En teknologi, der ikke har brug for den fylde, vi går glip af, når vi går glip af minderne for at fodre den i stedet.

Og ja, så fik jeg måske malet fanden på væggen, men der hører han til. Heldigvis giver min kæreste ikke en skid for SoMe og tidsforskudte oplevelser, så jeg vil fremover prøve at holde ham i hånden og lade mobilen blive i lommen.