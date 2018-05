Gertrud Højlund: De frivillige kaster anker

Vi, der bor i det danske land, er gode til frivilligt arbejde og engagement. Det er derfor vi har opfundet begrebet Foreningsdanmark. Vi organiserer os, udnævner formand og kasserer, og vi holder generalforsamlinger efter fastlagte ritualer, hvor vi først vælger dirigent og ikke er færdige, før denne har spurgt, om nogen har noget til »eventuelt«. Det er sådan, vi ruller her til lands. Inde i hovederne.

I realiteterne halter det lidt, og det kan være svært at holde gang i foreningerne i Foreningsdanmark. Det kan man læse om i Jyllands-Posten for tiden. Avisen fortæller om klubber, der må lukke, fordi folk gerne stiller op til ting med kort horisont, men ikke er så gode til det lange seje træk. Og når det drejer sig om at bidrage frivilligt til de ting, vi er medlemmer af, så ligger vi langt fra toppen i en ny europæisk undersøgelse.

Og jeg forstår det egentlig godt. Udover et inaktivt suppleant-medlemskab af et menighedsråd for nogle år siden, er jeg ikke den, der lægger min tid i frivilligt arbejde. For jeg har ikke tid. Man skal jo huske at arbejde, og lige arbejde lidt ved siden af også og forberede sig til alt det arbejde og få læst nogle bøger og dyrket noget motion og opleve noget kultur og være social og have venner og være nogens kæreste og få læst avisen og gerne et internationalt magasin i ny og næ og se den serie på HBO, alle taler om, og Deadline og også lige komme hjem til mor indimellem og tage på efteruddannelse og lave mad selv, og vaskekurven er fuld, og græsset slår heller ikke sig selv. Vi har travlt i middelklassen, og jeg er ikke engang nogens mor, jeg aner ikke, hvordan I andre får tid til det.

Så, jeg forstår det. Men jeg vil bare lige dagdrømme lidt. For for nylig mødte jeg en mand, som lige var blevet udråbt til æresmedlem i sin fodboldklub, og jeg spurgte, hvordan man opnår den slags hæder. Han forklarede mig, at han havde meldt sig ind som bare tiårig tilbage i 1952. Og så forklarede han, hvordan han indtil den dag i dag havde lagt timer, dage og uger som frivillig på alle tænkelige måder, haft sine egne unger med og i det hele taget flettet sit liv sammen med den fodboldklub, hvor han stadig var aktiv som træner for de helt små. Jeg var imponeret og nærmest misundelig, selv om jeg aldrig har været tæt på et DBU-medlemsskab. Men sikken en måde at rodfæste sig i sit liv og i sin by. Kald mig bare nostalgisk, men jeg tror, der er noget sundt over at holde fast i noget gennem livet, jeg tror skibet ligger lidt tungere i bølgegangen, hvis man har den slags ballast med. En forankring. Og jeg ved godt, at det er mere moderne at være agil og omstillingsparat og nærmest tage 360 grader i svingdøren, så snart man træder ind i den (så er det gjort). Men jeg tror bare ikke på, at det er ret sundt eller lykkeligt for vores hoveder. Jeg tror, vi har brug for at høre til og være med til at bygge vores egen verden op. Jeg siger det bare.