Gamle København: Unævnelige forhold i Kongens Have

Skuepladsen er Kongens Have i sommeren 1771.

Den kongelige livlæge Struensee lod sig i juli udnævne til geheimekabinetsminister med diktatorisk magt. Den brugte han, for han havde set lyset, og i et rasende tempo gennemførte han en syndflod af reformer. Den indsigtsfulde embedsmand ved hoffet Reverdil skrev i sine memoirer, at alle dele af statsstyrelsen og den offentlige orden blev underkastet væsentlige forandringer, men det var især reformer, »der vedkom nationens sæder« – eller om man vil: sædernes forfald - som optog samtidens opmærksomhed og dannede grobund for den folkelige snak. Kirkelige festdage blev sløjfet og afløst af musik på offentlige pladser om søndagen. Folk skulle more sig og i øvrigt have lov til at passe sig selv. Politiet blev fritaget for den indbringende byrde, det var at have tilsyn med »ilde ansete huse«, og således fulgte det ene påbud det andet: Bøder for uægteskabeligt samkvem faldt bort, og kort efter tillige »straf for horeri«, som det hed i forordning af 30. maj. Linjen var klar: Usædelighed blev tilladt ved lov.

Tiden var af lave, men var der en sammenhæng mellem de nye bestemmelsers frivolitet og det forhold, at ministeren i den grad havde trøstet den ulykkelige dronning, at hun nu ventede barn? Det hviskede man om i byen, og som Reverdil skriver: »Tidligere var vanhelligelse af kongens gård ved hemmelige kærlighedsforhold blevet regnet for en brøde, der kunne straffes med tabet af et led af en finger. Denne lov havde aldrig fået anvendelse, men der var dog et stort spring fra at lade den hvile til at gøre en kongelig have til smuthul for udsvævelser.« Og nu kommer det: »I de smukke sommeraftener i året 1771 blev Rosenborg Slotshave holdt åben til midnat; de store alléer var oplyste, men blandt buskadserne herskede det tætteste mørke.« Man kan forestille sig så meget, og nogen nyhed var det ikke, at haven blev brugt til amourøse møder. En rejsende kunne i 1769 berette, at »det i København er en yndefuld glæde at spadsere i Rosenborg Have. Men man bør ikke misbruge denne frihed om aftenen, hvis man ikke vil ofre sin ære, sine penge og sin sundhed til de barmhjertige søstre.«

Der er grund til at formode, at de barmhjertige stadig var en del af havens inventar, da aftenåbningen i 1771 blev forvandlet til folkelige fester. Den kendte krovært Gabel, som drev værtshus på Østergade, havde udskænkning i haven, og der var hasardspil med en afgift til anstalten for efterladte børn. Meget fornøjeligt og aldeles forførende må man tro, og om det fyrværkeri, der oplyste nattehimlen på dronningens fødselsdag, står der i et skrift fra samme år, »at det sjette bud fløj i luften sammen med raketterne i Rosenborg Have.«

Den sommer huskede man længe i byen. Men et halvt år senere blev ministeren ført til skafottet. Reformernes tid var forbi.