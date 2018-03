Game of Thrones-stjerne i dansk drama: Seriens succes har åbnet døre

Han er vant til at stå på en af verdens absolut største produktioner, men for tiden indspiller tyske Tom Wlaschiha scener i det sønderjyske, hvor han er havnet på rollelisten til den danske film "I krig og kærlighed".

Iført grøn uniformsjakke og sorte støvler spadserer han rundt på settet mellem optagelserne og ryger.

De fleste kender ham fra serien »Game of Thrones« i rollen som den mystiske mand Jaqen H'har, der hjælper Arya Stark med at tilegne sig overnaturlige evner i jagten på hævn over dem, der har gjort hendes familie ondt.

Selv peger han på, at det er rollen i HBO's successerie, som for alvor har sat ham på landkortet og åbnet døre til alt fra internationale megasatsninger til danske produktioner som netop "I krig og kærlighed".

»Det er ikke en hemmelighed, at en rolle i et show, der er så stort som »Game of Thrones«, er en gave for enhver skuespiller. Vi ved alle, at det ikke altid kun handler om, hvor god en skuespiller du er, der er også noget held i det.«

»Jeg har spillet skuespil i omkring 20 år før min rolle i "Game of Thrones", men seriens succes sætter bare ens navn på så mange flere lister hos casting-agenter og gør det mere kendt«, forklarer Tom Wlaschiha.

Selv kan han også mærke, præcis hvor betydningsfuld rollen som Jaqen H'har været for ham.

»Jeg er ekstremt glad for den rolle, fordi det har ændret mit professionelle liv fuldstændigt,« siger han.

I filmen "I krig og kærlighed" spiller han rollen som den tyske officer Gerhard, der under Første Verdenskrig kurtiserer til danske Kirstine, spillet af Rosalinde Mynster, mens hendes mand under tvang kæmper på tyskernes side i krigen.

Han havnede i Sønderjylland, fordi skæbnen ville, at han for nogle år siden indspillede en serie med produceren Rick McCallum, som anbefalede ham til instruktør Kasper Torsting og producent Ronnie Fridthjof, da han hørte om det danske filmprojekt.

Og hurtigt var Tom Wlaschiha også solgt.

»Jeg læste manuskriptet og blev øjeblikkeligt fanget. Det var meget velskrevet, og karaktererne har mange lag. Intet er sort-hvidt.«

»Jeg fandt det meget interessant, og oven i det er jeg stor fan af skandinaviske film,« forklarer han.

»I krig og kærlighed« får premiere til efteråret. Med på rollelisten er også Thure Lindhardt, Rosalinde Mynster og Sebastian Jessen.