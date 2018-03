Går efter børsnotering: Streamingtjeneste har nu 159 millioner brugere

Spotify, der blev grundlagt i Sverige tilbage i 2006 og blev lanceret i Danmark i 2011, går nu efter en børsnotering på New York Stock Exchange (NYSE), skriver Bloomberg.

Rygtet om en forestående børsnotering har svirret i flere måneder, men nu ser det ud at blive en realitet. Musikstreamingtjenesten havde ved årsskiftet 159 millioner aktive brugere på verdensplan - hele 71 millioner er betalende Premium-brugere.

I november sidste år afslørede mediet Di Digital, at Spotify havde afvist Nasdaqs bud på dobbelt notering på børserne i New York og Stockholm. Nasdaq skulle have forsøgt at lokke Spotify, men angiveligt skulle Facebooks katastrofale entré på børsen tilbage i 2012 have afskrækket Spotify fra at gå den vej. Den gang blev Facebooks aktiekurs halveret i løbet af de første måneder.

Det var svenske Daniel Ek som sammen med Martin Lorentzon grundlagde Spotify i 2006 på det helt rette tidspunkt, hvor musikbrugerne var klar til en abonnementsbetalt musiktjeneste og CD-salget var på vej i frit fald. I dag tilhører de to gruppen af de absolut rigeste svenskere under 40.

Spotify er et aktieselskab, som ejes af grundlæggerne og et antal eksterne ejere heriblandt fire af verdens største musikselskaber, Universal Music Group, EMI Music, Warner Music Group og Sony BMG. De fire selskaber ejer omkring 18 procent af Spotify. Daniel Ek ejer 23,8 procent af aktierne. Martin Lorentzon 12,4 procent.