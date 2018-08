Fra teater til tv: Dansk skuespiller står over for gennembrud

Selv om Peter Zandersen har medvirket i store serier som »Herrens veje«, »Bedrag« og »Dicte«, har det været i mindre roller.

Men i den romantiske komedieserie »Hånd i hånd« har den 34-årige skuespiller nu landet karrierens hidtil største rolle på tv.

»Jeg har indtil videre lavet mest teater - det holder jeg meget af - men jeg synes også, at det er fedt at lave tv. Det vil jeg helt klart gerne lave mere af i fremtiden.«

»Jeg håber, at der er nogle, der synes, at det, jeg laver, er godt, og har lyst til at bruge mig igen,« siger Peter Zandersen.

I »Hånd i hånd« spiller han brandmanden Karsten, der er bedste ven og kollega med seriens mandlige hovedperson, Anders, som er endt i en kæmpe krise med sin kone, Lise.

Sure sokker, bleskift og udenomseskapader har slået skår i forholdet, som parterapeuten Lennart - i skikkelse af Rasmus Bjerg - skal forsøge at klinke.

Mens Anders og Lise - spillet af Esben Dalgaard og Ditte Ylva - er på katastrofekurs, befinder Karsten og hans kæreste, Anne, sig derimod på en lyserød sky.

»Jeg tror ikke, at der er nogen, der kan være konstant lykkelig hele tiden. Der opstår altid ting, og hvis man ikke tager fat i dem, kan de ligge og fylde og så eksplodere på et tidspunkt.«

»Uden at være ekspert så tror jeg, at det er vigtigt, at man er ærlig over for hinanden og snakker sammen.«

I serien spiller Peter Zandersen over for skuespillerinden Stephania Potalivo, der indtager rollen som Karstens kæreste, Anne.

»For det første er Stephania vildt dygtig, og så er hun også virkelig sjov, sød og nem at arbejde sammen med. Ret hurtigt fandt vi et samspil, og det har vi moret os meget med - også mellem optagelserne,« fortæller Peter Zandersen.

Manuskriptet til »Hånd i hånd« er lavet af Thomas Glud og Jacob Tingleff efter idé af Christian Fuhlendorff. Peter Zandersen håber, at komedien mellem grinene også er tankevækkende.

»Man kan måske spejle sig selv og finde ud af, at man ikke er den eneste, der kan kæmpe med at få et parhold til at køre.«

»Måske kan man komme til at grine af sig selv, hvis man genkender sig selv i nogle af situationerne,« lyder det fra Peter Zandersen.

»Hånd i hånd« får premiere på TV3 og Viaplay den 30. august.

På rollelisten er også Tommy Kenter, Birthe Neumann og Peter Gantzler.

