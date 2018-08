Fra Midtjylland til toppen af hitlisterne: Dansk dj lever drømmen

Der er ifølge Danmarks Statistik 1858 mænd i Danmark med navnet Martin Jensen. Men kun én af dem indtog natten til fredag Bøgescenen på årets Smukfest i Skanderborg foran et feststemt publikum.

Den 26-årige dj fra Sorring nær Silkeborg har haft direkte kurs mod stjernerne, siden han brød igennem med nummeret »Sí«, og siden har han hittet med blandt andet »Solo Dance« og »All I Wanna Do«.

Selv om navnet er særdeles danskklingende, har udlandet for alvor lært at udtale det.

»For to år siden havde jeg et normalt arbejde fra 7-17, og så producerede jeg musik om aftenen og spillede i weekenderne. Det er der ikke tid til længere. Nu rejser jeg verden rundt og spiller,« fortæller Martin Jensen.

Han regner med at kunne notere 175 spillejob i kalenderen, når året går på hæld, og alene i juli og august har han brugt flere timer i en flyvemaskine, end mange mennesker når på et årti.

»Jeg har spillet i Bali, Kina, Taiwan, Spanien, Frankrig, Italien og nu Skanderborg. Nu skal jeg videre til Frankrig, Sverige, Estland, Finland, Shanghai, Japan, Paris og Korea,« siger han og tilføjer:

»Nåh ja - og Norge og Tyskland.«

I slutningen af 2017 indtog Martin Jensen placeringen som nummer 70 på DJ Magazines liste over verdens bedste dj's, og den 26-årige hitmager glæder sig over, at han hver dag får lov til at udleve drømmen.

»Jeg elsker det, jeg laver. Jeg står ikke op om morgenen og tænker, at jeg ikke gider gå på arbejde. Det er fantastisk at være på farten, for det er det, jeg gerne vil. Jeg vil gerne se verden, spille for verden og underholde den.«

»Men man går jo på kompromis med det, man har derhjemme. Jeg har en datter på syv år, og hende ser jeg ikke så meget, men vi taler tit sammen på Facetime,« forklarer han.

Hans karriere som dj begyndte som 15-årig, og det var ikke med meget musikalsk skoling, at han kastede sig ud i det.

»Jeg spillede klaver, da jeg var syv-otte år gammel. Jeg tror, det var min mor, som ville have, at min søster og jeg gik til klaver, men jeg stoppede hurtigt, fordi jeg ikke så godt kunne lide min klaverlærer.«

»Havde jeg fortsat med at spille klaver, var jeg måske ikke, hvor jeg er i dag. Livet har gået sin gang, og det er jeg super glad for den dag i dag.«

Selv tror han, at han har ramt rigtigt med sin musik, fordi han rammer noget, som mange kan identificere sig med.

»Det, der går igen i mine sange, er positivitet og en "happy vibe". Folk kan relatere til det. Jeg vil også gerne have, at folk kan relatere til min musik, så det er nok det, jeg fanger, når jeg sidder og skriver sange med andre sangskrivere,« siger Martin Jensen.

For nu vokser efterspørgslen på den danske dj fortsat eksplosivt, og Martin Jensen håber, at han kommer til at kunne spille op til 300 job om året.

Det må gerne være krævende, og ambitionerne er tårnhøje fastslår han.

»Det, der er urealistiske mål i andres øjne, er realistiske i mine. Jeg vil rigtig gerne lave min egen verdensturné på et tidspunkt, hvor jeg spiller på arenaer, og jeg vil gerne nå et par milliarder streams.«

Opskriften på det er hårdt arbejde, lyder analysen. Indtil videre er han oppe på 930 millioner streams, og lørdag sætter Martin Jensen sig igen i et fly.

/ritzau/