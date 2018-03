Forfatter om Alzheimers-bog: »Jeg skrev for at overleve«

Du har som litteraturforsker skrevet en række bøger. Hovedsageligt om litterære temaer og forfattere. Fra Holberg til Katrine Marie Guldager. Hvilke overvejelser gjorde du dig om at skrive om noget så nært som din kones Alzheimers?

»Ingen, for jeg skrev ikke med henblik på offentliggørelse. Da jeg blev spurgt, om det, jeg have skrevet, mon skulle udgives, var Lene allerede så syg, at hun ikke forstod spørgsmålet. Jeg bad hendes nærmeste om at læse, hvad jeg havde skrevet, og svor at hvis vores datter eller de andre havde så meget som rynket et kvart bryn, var den bog blevet i skuffen.«

Hvad betød det, at du gjorde det? F.eks. i forhold til dit syn på sygdommen og i samlivet med din kone?

»Karen Blixen har sagt, at alle sorger kan bæres, hvis de gøres til en fortælling. Dér tager baronessen nok munden lidt for fuld, men noget er der om snakken. Jeg skrev for at overleve, slet og ret. At gøre forfaldets sørgelige episoder og de små lyspunkter som eksempelvis musikken til fortællinger hjalp mig. Bogen består af den slags fortællinger. Og så noget af hvad jeg har læst og tænkt om demens og om at blive gammel.«

Hvem har du skrevet »Tøsne og forsytia« for?

»Mig selv. Den hjalp en lille smule til at få styr på en fortvivlet situation.«

Du er litteraturforsker. Hvorfor er litteratur værd at hellige sit liv?

»At læse digtning har i de bedste øjeblikke givet mit liv en ny resonans. Et godt digterværk er en empatimaskine. Det er et vidunderligt middel til at indse, at andre mennesker findes. At de er som en selv – og meget forskellige fra en selv.«

Du har skrevet om de største forfattere. Har du selv haft skønlitterære ambitioner?

»Nej. Men jeg har bemærket, at en del læsere, både i aviser og i de mange breve, jeg har fået, har kaldt »Tøsne og forsytia« en kærlighedsroman.«

Der bliver færre, som læser skønlitteratur i disse år. Hvad betyder det for vores civilisation, og tror du, at den brede befolkning også om 100 år vil læse skønlitteratur?

»Det er et stort tab, men jeg tror, at den digtning, der forsvinder, vil dukke op i andre skikkelser. Glæden ved sprog, fantasi, fortælling, og ved at forme sorg i ord ligger så dybt i mennesket, at jeg er sikker på, at den vil findes også om 100 år.«

Hvilken bog ville du nødigst undvære i dit bibliotek?

»Tarjei Vesaas’ »Fuglene«. Romanens hovedperson, Mattis, er det, vi råt og brutalt kalder en landsbytosse. Lidt til en side, småt begavet. Det fabelagtige ved dette værk er, at det lykkes Vesaas at få os til at opleve ham som en af vore, med de samme talenter for sorg og glæde som enhver. Er der nogen bog, der kan bevise tanken om litteratur som redskab for indføling, så er det »Fuglene«. Da jeg var 16, tænkte jeg på at blive ingeniør. Langsomt svingede min interesse over mod litteraturen. Et afgørende skridt på den vej, der førte mig fra polyteknik til danskstudiet, indtraf, da jeg i 2.g læste en novelle af Tarjei Vesaas.«

Hvor foretrækker du at læse?

»Hvor som helst.«

Du har været kritiker i mange, mange år. Hvad gør det ved læseoplevelsen, at man også skal skrive om bogen?

»Lene var gymnasielærer, før hun blev programmedarbejder i DR. Da det gennem »Tøsne og forsytia« blev kendt, at hun led af Alzheimers, var der blandt de breve, jeg fik, et fra en af hendes gamle elever, der skrev om sin gamle dansklærer, at hun »kunne have analyseret litteraturen ihjel«, men i stedet fik hun litteraturen »til at bo i os«. Dér har du to poler i dit spørgsmål. Drømmen for litteraturskribenten er den samme som for litteraturlæreren. At analysere litteraturen rationelt – og gøre det så nænsomt, at den kommer til at bo i modtageren.

