For første gang er Danmark med på »journalistdødsliste«

Der er lande, der er højrisikable for journalister og pressefotografer at arbejde i. Ifølge verdensorganisationen Committee to Protect Journalists blev 46 journalister sidste år slået ihjel i 17 forskellige lande, og for første gang er Danmark med i det farlige selskab af lande, som følge af mordet på den svenske journalist Kim Wall sidste sommer.

Ifølge organisationen Committee to Protect Journalists, der har hovedkvarter i New York, blev 46 journalister sidste år slået ihjel af krigshandlinger og mord i lande som Irak, Syrien, Mexico.

Irak og Syrien topper listen over farlige lande, idet der sidste år blev dræbt otte journalister i hvert af de to lande. I Mexico, hvor kampen mod narkobanderne hyppigt koster menneskeliv, blev seks journalister slået ihjel sidste år.

Andre farlige lande for pressefolk er Afghanistan, Indien, Filippinerne, Rusland, Somalia og Yemen, og i bunden af listen, hvor en enkelt journalist er blevet dræbt, finder man lande som Bangladesh, Brasilien, Colombia, Maldiverne, Malta, Pakistan, Sydsudan og Danmark.

»Det er tragisk, at Danmark skal optræde på en liste, hvor journalister på arbejde er blevet dræbt. Det skaffer os ind i et selskab af lande, hvor vi bestemt ikke har lyst til at være, når det handler om journalisters sikkerhed,« siger Dansk Journalistforbunds næstformand Tine Johansen, der dog påpeger, at Danmarks tilstedeværelse på listen ikke skal opfattes som, at det generelt er blevet lige så farligt at være dansk journalist som i de øvrige lande på listen.

»Det er en enkelt tragisk hændelse, vi alle kender til, som er årsagen. Men det er normalt ikke farligt at være journalist i Danmark,« siger Tine Johansen til Berlingske.

Af CPJs opgørelse fremgår det, at 262 journalister blev fængslet sidste år, heraf 73 i Tyrkiet. I indeværende år er syv journalister blev slået ihjel, heriblandt fire, der er blevet dræbt under krigshandlinger i Syrien.