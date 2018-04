Første gang: Kronprinsesse Mary overrækker LGBT-ærespris

Hendes Kongelige Højhed Mary går på scenen onsdag 25. april i Cirkusbygningen for at uddele en ærespris ved Danish Rainbow Awards. Der er tale om et arrangement for sekuelle minoriteter som også betegnes som LGBT-miljøet (eng. Lesbian, Gay, Bisexual og Transgender; da. lesbiske, bøsser, biseksuelle og transpersoner). Arrangementet er organiseret af Rainbow Business Denmark, som er en organisation af virksomheder og foreninger med interesse for LGBT-miljøet.

Det er markant, at kongehuset på den måde er direkte involveret i LGBT-aktiviteter. Modtageren af æresprisen er foreløbig en hemmelighed. Det er 10. år, at Danish Rainbow Awards uddeles. Sidste år gik æresprisen til værtshuset Centralhjørnet, som i godt 100 år har været værtshus for seksuelle minoriteter og også i en periode, hvor det var forbudt.

Formand for Rainbow Business Denmark, Carsten Volden, siger til Berlingske:

»Det er særdeles flot, at kongehuset på den måde bakker vore aktiviteter op. Det er vi utrolig glade for. Vi står for retten til mangfoldighed og ytringsfriihed, som vi opfatter som kerneværdier i det danske samfund, og derfor mener jeg, at det er vigtigt, at kongehuset med kronprinsesse Marys prisuddeling, står bag disse værdier.«

Det er første gang et medlem af Kongehuset deltager ved Danish Rainbow Awards, men kronprinsesse Mary har tidligere talt i forbindelse med LGBT-rettigheder.

Danmark var i maj 2016 vært for en international konference om seksuelle minoriteter i København og der holdt Mary åbningstalen og sagde bl.a.:

»Vi må stå sammen om at afvise alle former for diskrimination på baggrund af seksuel orientering eller kønsidentitet.«

I januar i år holdt Kronprinsesse Mary i anledning af Danmarks formandskab i Europarådet en tale for Europarådets parlamentariske samling. Her sagde hun blandt andet:

»Seksuelle rettigheder er nogle af de mest kontroversielle, men også nogle af de mest personlige og fundamentale menneskerettigheder, og derfor kernen af menneskelig værdighed og menneskehedens udvikling. De omhandler retten til at tage oplyste beslutninger om de mest grundlæggende aspekter af sit liv – sin krop, seksualitet, sundhed og relationer.«

De nominerede til æresprisen er udvalgt gennem afstemning på nettet samt en jury-vurdering.

Ialt er der 16 prisuddelinger og blandt de andre uddelere er musikeren og komponisten Bent Fabricius Bjerre og rapperen Ellie Jokar.

Blandt de andre priser er 7-Eleven nomineret for at sende penge tilbage til LGBT-miljøet gennem salg af regnbueprodukter i forbindelse med Copenhagen Pride og Aarhus Pride. Illum er nomineret for deres vinduesudsmykning:

»Love. Peace. No Racism. No Sexism. No Violence. No Homophobia.«

Netto er nomineret for at sende klare signaler om mangfoldighed ved at have transkønnede, biseksuelle og homoseksuelle blandt deres personale.

DSB er nomineret for deres mangfoldighedspolitik. I DSB er der plads til alle – også transkønnede, biseksuelle og homoseksuelle. Dertil kommer, at DSB gennem de sidste mange år har deltaget i Copenhagen Pride.

Blandt kulturpriserne er Bjørn Ignatius Øckenholt nomineret. Han har som kunstner lavet tre kortfilm om tre helt almindelige homoseksuelle mænd.

»Han hverken dramatiserer eller problematiserer deres homoseksualitet, men viser mennesker, der på godt og ondt har deres at slås med«, skriver Rainbow Business Denmark.

Forfatteren Leonora Christina Skov er nomineret for sin selvbiografiske roman, »Den, der lever stille.« Romanen er en fortælling om at være lesbisk og være være uønsket i sin familie.

Politikeren Karen Elleman (V) er nomineret som Danmarks første ligestillingsminister med et koordinerende ansvar for LGBT-området og for at stå i spidsen for den første LGBT-handlingsplan fra en dansk regering. Planen skal forebygge diskrimination og fremme lige muligheder, tryghed og trivsel for LGBT-personer.

Fodboldspilleren Mathias »Zanka« Jørgensen er nomineret for sin kamp imod homofobi i fodboldverdenen. Som landsholdsspiller har Zanka sat fokus på homofobien i fodboldverdenen, og han går selv foran som en god rollemodel.