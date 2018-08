Vi sad fredag aften på en fortovscafé på Østerbro. Klokken var 22, og det var en af de sommeraftener, der først ender, når den sidste beværtning lukker. En Maserati kørte forbi. Den var nok på vej ind til Café Victor, sagde en af mine venner, og vi grinte lidt. Kort efter kom en Ferrari kørende den anden vej. Måske fra samme sted. Vi talte videre om vores sommer, og hvad der var sket siden sidst, vi sås. En Maserati mere strøg forbi. Så et par Teslaer. En Bentley.

Vi begyndte at talte om opsvinget – om stigende boligpriser hele vejen til Køge og Holbæk, om gamle uinteressante kolonihavehuse til 1,5 mio. kr. og om følelsen af deja-vu. For havde vi ikke været her før? Der, hvor man ikke belønnes for at spare op, men til gengæld kan låne rigtig mange penge i banken. Før vi kunne nå at sige finanskrise, strøg endnu en Maserati forbi på Østerbrogade.

To af mine venner bor i Nordsjælland, og selv om den ene af deres biler koster i omegnen af 800.000 kr, er den en skodbil sammenlignet med naboernes. De jokede med, at børnene nærmest beder om at blive sat af et andet sted, så de ikke skal associeres med den.

Nøjsomhedsbølgen var kun en gang koketteri, en midlertidig chokreaktion hos primært den snakkende klasse. Nu kører forbrugstoget igen, og det er da også indiskutabelt sjovere at køre på Strandvejen i en åben sportsvogn end i en Ford Fiesta

Vi talte om 17-årige med Chanel-tasker og 11-årige med sneakers til 3.000 kr. og om, at der i begyndelsen af nullerne blev skrevet rigtig meget om New Luxury, og at det dengang var alt andet end pinligt at være shopaholic og have sin pensionsopsparing bundet i stiletter fra Manolo Blahnik og Alaïa. Men efter 2008 blev det latterligt og skamfuldt, og der blev skrevet alvorlige artikler om nøjsomhed, non-forbrug og New Normal. Det kan vi roligt betragte som Old Normal nu. Nøjsomheden har forlængst fortonet sig i sidespejlet, og hvis vi spørger os selv, hvad vi lærte af de syv magre finanskriseår, er svaret: Ingenting.

Jo, én ting. Længslen efter luksus er stærkere end frygten for teknisk insolvens, for luksus ikke bare handler om at eje en ting, men om at signalere magt og social fremdrift. Historisk set har luksus været knyttet til kongelige fornøjelser, til jagt, krig, guld og friheden til at slippe for at arbejde. Senere er luksus blevet forbundet med muligheden for at eje en bil, rejse og være velklædt, og i mange år har det handlet om, hvor vi rejser hen, hvilken bil vi kører i, og hvem, det er, der har lavet tøjet og hvordan.

Nøjsomhedsbølgen var kun en gang koketteri, en midlertidig chokreaktion hos primært den snakkende klasse. Nu kører forbrugstoget igen, og det er da også indiskutabelt sjovere at køre på Strandvejen i en åben sportsvogn end i en Ford Fiesta.

I al fald indtil krisen rammer igen, og boligpriserne tager endnu en tur i Dæmonen. Og jeg kan allerede nu forudsige, at vi igen til den tid vil begynde at tale angrende om, at vi gik amok i friværdier og glemte de ægte værdier, at social anerkendelse bør komme fra akademiske præstationer og ikke fra latterlige luksusbrands.

Mens vi drømmer om at have vind i håret og lige netop dén følelse, der kommer af at være ubekymret.