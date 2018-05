Fødselsdag kan være en alvorlig sag. Jeg har dog generelt glemt min egen

Jeg er blevet 53 år efterhånden og har ikke nødvendigvis kontakt med mit indre barn hver dag.

Min udmærkede hustru virker til gengæld ret pjattet med både juleaften og familiens voksende række af fødselsdage. Hun ringer rundt og ønsker folk tillykke og udtænker sindrige gaver med indpakning og alting - alt imens hendes mand ikke rigtig ved, hvad han skal gøre af sig selv.

Markeringer af årsdagen for en fødsel går langt tilbage. Egypterne fejrede for eksempel farao med en stor fest og har jo nok fejret de små faraoner derhjemme med noget lignende. Oldtidens grækere og antikkens romere trommede også familien sammen og bad så de højere magter om hjælp til fødselsdagsbarnet. Selv om vores fødselsdag som udgangspunkt er en fest uden rod i kristendommen, nævner Bibelen faktisk den faktisk hele fire gange.

Mange vil huske Markusevangeliets utrolige beretning fra kong Herodes' fødselsdagsfest - et klassisk eksempel på festen, der går over gevind: Kongen har set sig lidt for varm på steddatteren Salome og vil se hende danse. Pigen selv har kun Johannes Døber i tankerne. Og den gode Johannes har kun Gud i tankerne og afviser hendes tilnærmelser. Så da prinsessen har danset, kræver hun Johannes Døbers hoved på et fad for sin ulejlighed.

Fødselsdag blev formentlig indført til Danmark af kongefamilien i det 17. århundrede og har siden bredt sig til landets adel og derpå til mere almindelige mennesker. De fleste af os har altså kun fejret den i et par hundrede år.

Lande med diktatur har traditionelt haft despotens fødselsdag som en art helligdag. Kineserne fejrer deres Mao og nordkoreanerne deres Kim Jong-un med optog og cheerleaders på brede boulevarder. At tyskerne under nazismen gjorde meget ud af Adolf Hitlers fødselsdag, har måske ligefrem givet anledning til en lidt ærgerlig brist i kommunikationen:

Føreren havde ønsket vor egen Christian 10. varmt tillykke med fødselsdagen 26. september 1942. Men da den danske konge svarede, var det i et telegram med ordene »Spreche meinen besten Dank aus«.

Hitler følte sig noget såret over den lidt korte ordlyd og havde inden længe sendt Werner Best til landet som rigsbefuldmægtiget, byttet en relativt blød type ud med en hardliner i spidsen for de tyske tropper i landet og udvirket den gigantiske rokade i regeringen med et farvel til Vilhelm Buhl og et goddag til Erik Scavenius som statsminister.

Fødselsdag kan med andre ord være en alvorlig sag. Vor egen tronfølger rundede et halvt århundrede forleden og stavrede talløse kilomterer til gavn og glæde for alle. Jeg selv har generelt glemt min egen i de seneste år og er derfor blevet relativt nem at overraske med gaver og kaffe på sengen - hvilket så alligevel ikke føles så tosset endda.