Fodboldstøvler vis-à-vis faraoerne

Et af vor tids fremmeste symboler på rigdom og succes, et par fodboldstøvler tilhørende en af verdens bedste fodboldspillere, får nu sin egen plads ved siden af pharaoer, mumier og andre ubetalelige egyptiske kunstgenstande på et af verdens fineste museer, British Museum i London.

Den 25-årige egyptisk-fødte fodboldspiller Mohamed Salah, der spiller for Liverpool og er en af verdens mest målscorende spillere, har doneret et par af sine støvler, Addidas X17, til museet. De skal placeres midt i den oldtidshistoriske egyptiske samling, som bl.a.rummer den berømte Rosetta sten, der er grundlaget for tydningen af hieroglyfferne. Napoleon staj stenen under sit krigseventyr i Egypten, men senere tog briterne den med hjem fra Frankrig som krigsbytte og placerede den på British Museum.

»Støvlerne fortæller historien om et moderne egyptisk ikon, som udfolder sig i Storbritannien og har global betydning,« siger Neal Spencer, leder af museets egyptiske afdeling, til The Times.

Støvlerne fortæller historien om et moderne egyptisk ikon. Neal Spencer

Museet, som har verdens største egyptiske oldtidssamling uden for Egypten, besluttede for to år siden at peppe museets historiske samlinger op med genstande, som afspejler det moderne liv, hvad enten det drejer sig om sport, design, underholdning, verdenshandel etc.

Mohamed Salah, der tidligere har været professionel i Schweiz, i Roma i Italien og Chelsea, er denne sæsons topscorer i Champions League. Ikke færre end 32 mål har egypteren, der er blevet et nationalt symbol i sit fødeland, indtil videre scoret i denne sæson. Og der er endnu to kampe tilbage - først mod Real Madrid og senere det egyptiske landshold, som har øgenavnet, faraoerne.

Da Chelsea købte Mohamed Salah fra Roma var prisen 36,9 mio. pund (314 mio. kroner), hvilken dengang var klubrekord.

Mohamed Salah er tro muslim, gift og far til en datter, og hans fans synger under kampene gerne vittige sange om ham. En af dem lyder: »If he's good enough for you, he's good enough for me, if he scores another few, then I'll be Muslim too« (Hvis han er god nok til dig, så er han også god nok til mig, hvis han scorer et par mål mere, så er jeg også muslim). Salah tjener 90.000 pund om ugen (767.000 kroner), og har bl.a. givet otte mio. pund (68 mio. kr.) til at bekæmpe fattigdom i sin fødeby i Egypten.

Støvlerne vil blive placeret i Gallery 61 ved siden ved siden af et par gamle egyptiske sandaler, oplyser museet. Der vil blive tale om et par brugte støvler, udstyret med et egyptisk flag og Mohamed Salahs navn.