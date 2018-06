Fodbold og forfattere: »Det er med andre ord krig minus skyderi«

Alle har en mening om fodbold, og forfattere er bestemt ingen undtagelse. Så længe der er blevet spillet, har de digtet, filosoferet og talt om spillet, og hvor nogle insisterer på at se det som en metafor for tilværelsen, på at »Livet selv er en fodboldkamp«, insisterer andre på, at det er et »blankt og sakralt vindue«. Med VM som anledning eller undskyldning er her et udpluk af citater, der også med pinagtig tydelighed viser, at det mest er mandlige forfattere, der føler sig kaldet til at mene noget om den alvorlige leg med bolden.