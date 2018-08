Fire meter høj Erdogan-statue var for meget for tyskerne - nu er kunstværket revet ned

I den tyske by Wiesbaden ville arrangørerne af kunst-biennalen denne gang have noget politisk kunst, der virkelig kunne sætte gang i debatten. Så på en plads i byen blev opstillet en fire meter høj statue af den tyrliske præsident Recep Tayyip Erdogan. Forgyldt, men ellers vellignende.

Og så kom der ellers gang i debatten. Så meget at politiet efter et døgn måtte rykke talstærkt og kampklædt ud for at adskille meget uenige borgere på pladsen omkring statuen. Sammenstødene bestod mest af »verbale overgreb«, og politiet ryddede pladsen uden vanskeligheder trods en »let aggressiv stemning«, ifølge det regionale dagblad Wiesbadener Kurier. Men da politiet samtidig meldte at have bilagt egentlige håndgemæng og samtidig set »stikvåben« blandt de stridende demonstranter, besluttede borgmesteren at få statuen fjernet.

Selfie med Erdogan - eller i hvert fald med hans sko. Borgmesteren fik nok

»Vi skal kunne opretholde roen og garantere borgernes sikkerhed,« sagde borgmester Sven Gerich. der tilsyneladende ikke var klar over, at det var en fire meter høj statue af Erdogan, bystyret havde givet tilladelse til at stille op. Opstillerne af statuen havde i deres ansøgning blot beskrevet den som »menneskelignende«.

Statuen var opstillet på et centralt torv i Wiesbaden, Platz der Deutschen Einheit, (genforeningspladsen) så mange borgere var ikke klar over, at statuen ikke var opstillet af byen selv, men som en del af Biennalen, der ofte har provokerende kunst. Til alt held ligger pladsen lige over for politistationen, så da statuen allerede på førstedagen gav anledning til sammenstød, var der ikke så langt at gå for betjentene. I løbet af tirsdagen blev konfrontationerne dog mere voldsomme, og onsdag blev statuen så løftet op på en blokvogn af en kran og kørt væk. Ifølge politiet foregik både fjernelsen af statuen og rydningen af pladsen denne gang uden episoder.

Ved statuens fod blev opstillet et mindelys for "pressefriheden". En ytring for ytringsfriheden

Direktøren for Wiesbadens Stadsteater, Uwe Eric Laufenberg, har som medarrangør af Biennalen været med til at beslutte opstillingen af Erdogan-statuen. Han forklarer og forsvarer statuen som et »statement« for ytringsfriheden.

»Vi har opstillet statuen for at diskutere Erdogan. Det er det vigtigste. Kunsten er til for at vise, hvordan tingene er. Det er ikke altid let at forstå, men i et demokrati må man tåle alle holdninger,« sagde han til tidsskriftet Focus.

Håndgemænget over statuen i Wiesbaden er dog i bagatel-klassen af de konflikter, den tyrkiske præsident Erdogan i egen kødelige figur har været årsag til i Tyskland. Den ene diplomatiske krise afløser den anden i det anstrenge forhold mellem Ankara og Berlin, og blussede nylig op igen, da fodboldstjernen Özil efer 92 kampe på det tyske landshold stoppede med den begrundelse, at han blev følte han blev mødt med »racisme og mangel på respekt«. Det skete efter at Özil, der er tysk statsborger med tyrkiske rødder, lod sig fotografere med Erdogan og blev stærkt kritiseret for det.