Finnerne kæmpede sammen med nazisterne og bevarede deres frihedDen ukendte soldat fortæller om Finlands blodige krig mod Sovjetunionen 1941-1944. Det er en bevægende tre timer lang krigsfilm, der åbner for mange spørgsmål. Var det nødvendigt at s

De fleste danskere kender til den finske vinterkrig 1939-1940. Det var en blodig del af Anden Verdenskrig, hvor Sovjetunionen erobrede den østlige del af Finland, der hedder Karelen. I Danmark vakte finnernes kamp mod Sovjetunionen beundring og støtte, og danskere rejste til Finland både som soldater og som deltagere i sygekorps. Krigen sluttede i 1940, og Sovjetunionen fik ved fredsordningen ret til at beholde størstedelen af Karelen, som kommunisterne hævdede altid havde været en del af zarens rige.

Instruktør Aku Louhimies

Mindre kendt er den blodige fortsættelse af Vinterkrigen, hvor godt 50.000 finner døde i det efterfølgende finske forsøg på at generobre Karelen og samtidig tage en luns af Sovjetunionen, nu da det gik så godt for den nazistiske krigsindsats.

Det er denne Fortsættelseskrigen, som Aku Louhimies’ film »Den ukendte soldat« handler om. Filmen baserer sig på en klassisk finsk roman af Väinö Linna fra 1954, der byggede på hans egne krigsoplevelser. Det er tredje gang, romanen filmatiseres, og bogen er en klassiker i Finland. Den nye film har i Finland fået overstrømmende positiv modtagelse og er blevet den mest sete film nogensinde.

Man forstår godt hvorfor, for der er tale om en storfilm, der bruger alle kneb, eksplosiver (i imponerende scener væltes hele skovarealer af kæmpebrag) og gode skuespillere, til at rulle et nationalt epos ud, der både er grumt og menneskeligt bevægende.

Eero Aho spiller Rokka, så man tror på helteskikkelsen.

Man følger en lille gruppe finske soldater fra krigens begyndelse til dens slutning i september 1944, hvor Finland måtte afgive Karelen og endda mere til. Der er tale om ganske jævne mænd på godt og ondt. Centralt i historien står skuespilleren Eero Aho, der spiller Rokka, der har fået frataget sin gård i Karelen, da russerne erobrede området, og nu kæmper for at få området tilbage. Han viser sig at være veteran fra Vinterkrigen og en frygtløs soldat, der effektivt skyder russere ned.

Når han har orlov, er han hjemme på gården hos sin hustru og børn, og filmen skildrer fint modsætningen mellem krigens uhyrligheder og hjemmelivets kærlige atmosfære. Ved fronten myrder Rokka gerne »fjenden«, som han med vilje ikke vil se som mennesker, og på hjemmefronten er han den kærlige ægtemand og far. Men Rokka har en ekstra dimension som den selvstændige soldat, der ikke underkaster sig kadaverdisciplin. Han er der for at erobre og dræbe og ikke for at glæde hærens officerer.

Blandt soldaterne er et bredt udsnit af den finske befolkning, herunder kompagniets drillepind, der udfordrer russerne, som han råber til fra skyttegraven. En anden helt er løjtnant Koskela spillet af Jussi Vatanen, som modigt fører sine folk fremad – selv i håbløse situationer. Han er uselvisk, neddæmpet og en moralsk lederskikkelse.

Der tegner sig et billede at en flok jævne, fornuftige og selvstændige mennesker, der ønsker at kæmpe, men godt aner, at alliancen med Nazityskland og erobringen af russiske områder nok ikke er en del af deres oprindelige mål, og at de ufrivilligt lokkes ind i et større spil, end de ønsker.

Filmen overrasker ikke med nye påfund. Det er på mange måder en traditionel krigsfilm – ja, måske antikrigsfilm, hvor menneskelig lidelse i al sin brutalitet skildres. Man forstår soldaternes situation, efterhånden som de kæmper sig gennem terrænet, og man føler med deres stigende frustration, efterhånden som de møder stadigt stærkere russisk modstand og kampvogne, som de kun med desperat mod og miner kan stoppe.

Scenerne er særdeles velkonstruerede og velspillede, og man tror fuldkommen på skildringen af krigens gru. Russerne er stort set kun med som ofre, men i en scene, efter erobringen af en russisk by, møder soldatervennerne russiske kvinder, og der opstår et kærlighedsforhold mellem en af dem og en smuk russisk kvinde, Vera, spillet af Diana Pozharskaya.

Det ender galt. Efterhånden som den tyske krigsmaskine kører fast i Rusland og de allierede får overtaget, må de finske styrker trække sig tilbage og forlade alt erobret territorium. I flere scener med autentiske filmklip lader instruktøren os få et glimt af den autentiske virkelighed. Man ser bl.a. Adolf Hitler på hemmeligt besøg i Finland for at lykønske den øverstkommanderende Carl Gustaf Mannerheim, og tilsyneladende ønsker instruktøren at understrege, at mens de jævne finner kæmper en national kamp, så er andre og mere dystre ting på færde.

Og sandt nok, for ikke alene var Hitler i Finland, men det var tyske tropper, herunder SS-afdelinger, også. Man kan se den finske krig mod Sovjetunionen som en national kamp om territorier, men man kan også se den med internationale briller, hvor det nazistiske regime fik hjælp og aflastning takket være den finske indsats. Filmen antyder dette forhold, men holder sig stort set til soldaterperspektivet ved frontlinjen.

Filmens instruktør Aku Louhimies instruerer.

Krigsindsatsen viste sig nyttesløs. Ved en fredsafslutning i 1944 afstod Finland Karelen og endda mere til. Men landet beholdt sin selvstændighed og blev ikke, som en lang række østeuropæiske lande, underlagt Sovjetunionen efter krigen. På den baggrund kan man argumentere for, at den modige finske kampvilje i krigens sidste fase alligevel kunne betale sig på trods af de blodige ofre, for man fremtvang en fredsaftale og undgik en underkastelse.

Filmen giver ikke bastante svar på de mange spørgsmål, der hober sig op. Var det rimeligt at forsøge at tilbagerobre Karelen i 1941? Var det vanvittigt at invitere nazisterne indenfor og derved gøre sig til en del af den nazistiske angrebskrig, som man jo allerede sammen med Danmark i princippet havde tilsluttet sig ved underskrivelsen af den såkaldte Antikominternpagt fra 1941, hvor en række lande sluttede sig sammen mod Sovjetunionen?

Men situationen var endda endnu mere kompliceret, for hvor langt skulle Finland gå? Skulle man f.eks. acceptere tyske racelove og udlevere finske jøder? Her stod finnerne fast, og stort set ingen jøder blev udleveret og en del deltog endda i den finske hær side om side med tyske soldater.

Historien er i sandhed indviklet, og »Den ukendte soldat« har selvfølgelig ikke hele historien med, men den giver en stærk skildring af en svær finsk historie, som kom til at blive afgørende under Den Kolde Krig og stadig ryster alle følesanser eksplosivt.

Den ukendte soldat

Instrueret af Aku Louhimies. 180 minutter.

Den ukendte soldat veksler mellem kampscener og hjemmefronten. Her er det soldaternes kaptajn på orlov. Foto: PR

Finland og krigene

Finnerne havde tabt store landområder under Vinterkrigen 1939-1940. Man indledte et militært sam­arbejde med Nazityskland. Da Tyskland angreb Sovjetunionen i juni 1941, gik Finland med Tyskland og angreb Sovjetunionen. Hurtigt generobredes Karelen, men finske tropper gik videre til en linje, der gik fra Karelen til Onega, hvor man gravede sig ned. Tyske tropper deltog i offensiven i det nordlige Finland, hvor de kæmpede mod russerne. I en række tilfælde afholdt finnerne sig fra at gå med i tysk offensiv, men i det samlede billede var finsk indsats vigtig for tyskerne.

Da Tyskland fik modgang i løbet af 1943, blegnede den finske krigsbegejstring. I løbet af sommeren 1944 iværksatte Sovjetunionen en offensiv, hvor finnerne måtte trække sig tilbage og fik store tab. Mange ønskede at slutte en separat fred med Sovjetunionen, men det lod sig ikke gøre, bl.a. fordi den daværende finske præsident, Risto Ryti, ikke ønskede det, og fordi tyskerne ikke tillod det. Finnerne kæmpede hårdt mod russisk frem­trængen bl.a. ved hjælp af tyske våbenleverancer.

I august gik Ryti af som præsident og erstattedes af den gamle helt Gustaf Mannerheim. Der indledtes snart våbenstilstands­forhandlinger og krigs­handlingerne blev indstillet i september 1944. Aftalen indebar også, at finnerne skulle afvæbne de tyske tropper, hvilket blev indledning til en ny krig: Laplands­krigen mellem finner og tyskere. Finnerne skulle endvidere trække tropperne tilbage til grænsen fra 1940.

En endelig aftale fra 1947 betød, at Finland også mistede adgangen til Ishavet og måtte udleje Porkala­halvøen i 50 år. Desuden skulle Finland betale Sovjetunionen krigsskades­erstatning og dets forsvar reduceres. En række andre krav pegede henimod den specielle situation, som Finland befandt sig under i Den Kolde Krig, hvor man balancerede mellem Sovjetunionen og Vest­magterne.