Filmstjerner så rødt i Cannes: »Vi må og kan ikke gå tilbage til sådan, som det hidtil har været«

Filmstjernerne i Cannes har i weekenden set rødt i mere end en forstand. Selveste juryformanden Cate Blanchett førte nemlig ikke færre end 82 kvindelige skuespillere, producenter og filminstruktører i markant politisk aktion på selveste den røde løber til festivalpalæet, det samme sted der ellers er blevet pålagt så mange restriktioner i form af mange sikkerhedstjek for gæster og et strengt forbud mod selfies.

Demonstrationen skete forud for aftenens visning af den kvindelige instruktør Eva Hussons film “Les filles de Soleil”, der handler om de kurdiske kvinder der kæmper mod IS i Syrien, og var en protest mod økonomisk ulighed og ulige muligheder i filmbranchen samt seksuel chikane, som filmbranchen har haft et særligt fokus på siden oktober sidste år, da .

Læs også Koreansk spionfilm overrasker med bøn om genforening

Salma Hayek og Kristen Stewart var også blandt 82 kvinder, der arm i arm indtog den bredde trappe til Palais de Festival. Cate Blanchett fremhævede i en kort tale, at kun 82 film instrueret af kvinder har været udvalgt til festivalens prestigefyldte Palme d'Or konkurrence i løbet af 70-årige historie, mens 1.645 af filmene har været instrueret af mænd.

Nanna Frank Rasmussen, der er forkvinde Danske Filmkritikere, stod i det tætpakkede publikum til seancen og blev bevæget til tårer og gåsehud af det hun kalder “et historisk øjeblik”.

“Jeg blev virkelig rørt over at se den søstersolidaritet og den vilje til forandring, der prægede optrinnet. Vi må og kan ikke gå tilbage til sådan, som det hidtil har været. Selvom der venter et langt, sejt træk foran os, så skal man ikke undervurdere, hvor stor symbolsk værdi det har, at så kendte og markante kvinder stiller sig op på verdens vigtigste festival og siger fra og kræver en forandring,” siger Nanna Frank Rasmussen.

Demonstrationen blev overværet med sindsro fra festivalens direktør Thierry Fremaux, der stod blandt de demonstrerende og erklærede den sin fulde opbakning.

Læs også »Hvis flere kvinder får lov at lave film, vil kvinder blive behandlet mindre dårligt på film«

Festivalen har dog endnu et stykke vej at gå før ligestillingen kan ses i programmet. Der har aldrig været flere end tre kvinder i hovedkonkurrencens omkring tyve film, og kujn en gang har en kvinde vundet hovedpræmien Palme d’Or, nemlig Jane Campion for “The Piano” i 1993.

Den danske formand for brancheforeningen Danske Biografer Kim Pedersen siger til Berlingske, at han først og fremmest betragter det lave antal kvindelige instruktører i Cannes som et udtryk for, at der historisk bare ikke har været nok kvindelige instruktører som har lavet film på det niveau, som forventes af festivalen.

“Det er da fint de gør opmærksom på den ulige kønsfordeling i filmens verden, det kan være det kan tiltrække flere kvinder til en karrierer som f.eks. filminstruktør,” siger Kim Pedersen, der mener at der bør igangsættes hvervekampagner, for at gøre flere kvinder interesseret i at blive filminstruktør, og demonstration i Cannes kan ses som en begyndelse på en sådan.

Cannes-festivalen fortsætter til den 19. maj, hvor Guldpalmen - Palme d’Or - uddeles.