Filmen »Hvad vil folk sige« er blevet et stort hit i Norge. Historien er baseret på instruktør Iram Haqs egen oplevelse af at vokse op mellem to kulturer, den norske og den pakistanske. En splittelse, der gjorde, at hun som 14-årig blev kidnappet af sine egne forældre og sendt til Pakistan. Noget, der stadig sker for unge piger den dag i dag.