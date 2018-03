Filmfestival med ny tendens: Film må gerne være kedelige

De sociale medier sætter deres præg overalt, inklusive på dokumentarfilmgenren, siger direktør for dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX Tine Fischer. Ligesom de traditionelle medier bliver dokumentaristerne udsat for en voldsom påvirkning fra de sociale medier, og påvirkningen kan ses i adskillige af de titler, der fra i morgen og frem til 25. marts kan ses på dokumentarfilmfestivalen CPH:DOX.

»Der har været en tendens inden for dokumentarfilmen til i højere grad at være til stede, mens begivenhederne udfolder sig, på samme måde som de sociale medier er i stand til, og som de traditionelle medier er blevet tvunget til at være det,« siger Tine Fischer.

Hvor dokumentarister tidligere brugte tre-fem år på at fortælle historier, efter at de aktuelle begivenheder havde fundet sted, forsøger filmskaberne i dag at opnå maksimal hastighed, men uden at de giver køb på dokumentarfilmens særkende, som er at finde den menneskelige historie bag de overordnede politiske bevægelser, siger Tine Fischer.

Hun nævner Feras Fayyads og Steen Johannessens »De sidste mænd i Aleppo«, der åbnede sidste års festival, som et vellykket – og oscarnomineret – forsøg på at kombinere den journalistiske minut-for-minut-dækning med den kunstneriske filmfortælling.

Radikalisering er et tilbagevendende emne i såvel de traditionelle medier som på de sociale og bliver i år behandlet i filmen »Lost Warrior« af Nasib Farah og Søren Steen Jespersen. Filmen, der kan ses i CPH:DOX’ hovedkonkurrence, følger en somalisk mands rejse fra sin radikaliserede fortid i terrorbevægelsen Al-Shabaab til nutiden som en familiefar, der forgæves forsøger at normalisere sin tilværelse.

»Denne film insisterer på at bevare en kompleksitet i sin historie og i sine karakterer, som traditionelle medier normalt ikke formår. Udover at være en dokumentarisk historie om radikaliseringsprocessen, er det også et portræt af en teenager, der ikke kan vende tilbage til udgangspunktet i sit liv,« siger Tine Fischer.

De sociale medier er i sig selv emnet for filmen »The Cleaners« af Hans Block og Moritz Riesewieck, der har fulgt fem såkaldte content moderators fra Filippinerne. Deres opgave er at støvsuge Facebook, Google og Youtube for stødende indhold, og arbejdet bringer dem hyppigt ind i en juridisk og etisk gråzone, som de færreste brugere af de sociale medier er opmærksomme på. »The Cleaners« optræder i CPH:DOX’ særlige Justice-program, der overordnet sætter fokus på retssikkerhed og individets frihed.

I samme boldgade åbner Justice-programmet med filmen »Pre-crime« af Monika Hielscher og Matthias Heder, der handler om, hvordan man allerede nu via overvågning og computeralgoritmer er i stand til at forudse forbrydelser, inden de bliver begået.

Festivalens F:act Award-program er dedikeret til feltet mellem dokumentarisme og dybtgående journalistik med særligt fokus på de aktivistiske filmskabere, der vil ændre verden. Her finder man Maxim Pozdorovkins »Our new president«, der behandler fake news – et andet fænomen, der er blomstret op i takt med de sociale medier. Filmen er et satirisk blik på de russiske mediers dækning af Donald Trumps vej til præsidentembedet, der ofte har været en blanding af propaganda og misinformation.

»I erkendelsen af den fare, som upålidelige medier og nyheder udgør for et demokrati, arbejder flere dokumentarister i dybden med at undersøge fake news-fænomenet,« siger Tine Fischer.

De fleste brugere af sociale medier kender til følelsen af mental overload, hvor den blotte mængde af informationer synes at undergrave grebet om virkeligheden.

»Vi er i et kronisk sprogligt eller abstrakt »oversættelsesforhold« til verden, der betyder at vores direkte sansede relation til virkeligheden bliver forringet. At vi har et sanseapparat, der ikke bliver brugt i tilstrækkeligt omfang, og som måske betyder, at vores evne til empati med omverdenen og særlig naturen bliver svagere,« siger Tine Fischer.

I den forbindelse fremhæver hun Emma Davies og Peter Mettlers filmessay »Becoming animal«, der ifølge CPH:DOX’ program er et nærmest psykedelisk billedtrip ind i Wyomings natur i selskab med biofilosoffen David Abram. En film, der gerne må hensætte tilskueren i en slags dvale.

»Det er en slow cinema-film, der forsøger at genskabe den tilstand, der kræves for at kunne iagttage og ikke mindst høre et snefnug falde til jorden. De langsomme billeder gør op med vores kroniske behov for narrativer og får i stedet tilskueren i biografen til at blive opmærksom på sin egen tilstedeværelse via en rastløshed i kroppen,« siger Tine Fischer.

Så her er det med andre ord meningen, at man skal kede sig lidt i biografen?

»Ja. Slow cinema kan ses som et forsøg på at transformere oplevelsen af tid og natur til et filmisk sprog. Man kan kalde filmen et forsøg på at generere en opmærksomhed, vi ikke besad, før vi satte os i biografsædet,« siger Tine Fischer.

