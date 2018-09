Fem gode råd om læsning

Forleden opfordrede en skoleleder forældre til at læse 20 minutter med deres børn hver dag for at styrke børnenes læsefærdigheder, som var dalende trods øget indsats fra skolens side. I den forbindelse efterspurgte en forældrerepræsentant gode råd til at motivere ungerne til den slags. Ret skal være ret: hun spurgte ikke om råd fra mig, men der skal mere til at holde mig og mine gode intentioner tilbage, når det drejer sig om læsning og litteratur. Så jeg har fem gode råd baseret på egne erfaringer og en afsluttende kommentar.

1: Læs

De gør, som vi gør. Mine forældre var altid i gang med at læse en eller flere bøger. Så sad de over aftenteen og fordybede sig i universer og tanker, udtænkt i andres hoveder. Det lærte mig, at læsning er en ædel måde at bruge sin tid på. En legitim, naturlig handling og en del af hverdagen.

2: Tal om din læsning

Det har haft en klart ansporende effekt på mig, at især min far altid var i dialog med litteratur, han læste eller havde læst. Når man spurgte ham til stort og småt i livet havde litterære referencer en helt naturlig plads i hans refleksioner, hvilket tydeliggjorde, at litteratur har svarene på de spørgsmål, man stiller sig om livet.

3: Læs højt

Både for de helt små, så de tidligt lærer, at der kan opstå et særligt fint og nænsomt rum omkring læsningen, men også for de lidt større. Hver sommerferie var vi en evighed i sommerhus uden TV eller radio, men hver aften samlede vi os (min mor inklusive) i sofaer og stole omkring min fars lænestol, og så læste han højt. Astrid Lindgren, Carit Etlar, Cecil Bødker. Altid kvalitet, for de gad ikke dårlig litteratur.

4: Gå på biblioteket

Og hvad er så god litteratur? Vi er så priviligerede at bo i et samfund, der sætter viden og litteratur så højt, at man stiller det frit til rådighed på linje med skole og sundhedsvæsen. Bibliotekarene ved, hvad der er godt at læse i forskellige aldersgrupper, og du kan gratis tage lige så meget med hjem, som du kan bære, så længe du returnerer det igen.

5: Sæt barren højt

Børn og unge behøver ikke læse pjat. Ind i mellem har det for mit vedkommende været ansporende at få sat barren højt. Også for højt. Min far anbefalede bøger, han selv kunne lide. Noget af det var passende til folk på 15, men det, der var for svært, lærte mig, at der var noget at stræbe efter. Og at min far havde tillid til min intellektuelle formåen. Begge dele er jeg taknemmelig for.

Og så kommentaren: Børn bør læse mere. Men ikke for at blive dygtigere til at læse og uddanne sig og præstere. Lad os ikke instrumentalisere litteraturen, så den bliver noget, vi gør for at blive bedre til noget andet. Lad læsningen være et efterstræbelsesværdigt, rigt mål i sig selv uden yderligere formål. Måske er kulturen ikke flødeskum og en vej ad hvilken, vi som individer og samfund kan nå frem til noget andet. Måske er hele formålet med samfundet at få tid og råd til kulturen.