Familie lægger sag an mod Broadway-teater for fortolkning af »Dræb ikke en sangfugl«

En af årets mest ventede teateropsætninger på Broadway er kommet i modvind før premieren:

Opsætningen af »Dræb ikke en sangfugl« bliver nu trukket i retten af forfatteren Harper Lees familie.

Det skriver The New York Times.

Stykket, hvis originale titel er »To Kill a Mockingbird«, er baseret på Harper Lees klassiske roman fra 1960 af samme navn, der fortæller historien om Sydstaternes raceproblemer under en retssag.

Men nu er Broadwaystykket altså også en del af et virkeligt retsdrama.

Sagsanlæggets omdrejningspunkt er, at familien mener, at Broadwaystykket afviger for meget fra romanens sjæl, tone og karakterer.

I kontrakten, der ligger til grund for stykket, står blandt andet:

»Forfatteren skal have have absolut og ubetinget ret til at godkende manuskriptet. Forfatteren skal også have ret til at gennemlæse, vurdere og kommentere manuskriptet, hvilket skal overvejes i god tro af manusforfatteren.«

Kort efter kontrakten var underskrevet, døde 89-årige Harper Lee.

Nu har boet efter hende læst manuskriptet til teaterstykket, og de er mildest talt utilfredse.

Tonja B. Carter, der er familiens advokat, peger blandt andet på tilføljelsen af nye personer, skildringen af byen, og at hovedpersonen Atticus Finch er mere naiv, end romanens heroiske skildring.

»Denne Atticus er mere som en skør far i en sitcom fra det 21. århundrede, end den ikonoske Atticus i romaen,« skriver Tonja B. Carter i et brev til producenterne af musicalen.

Aaron Sorkin har skrevet manuskriptet til den kommende Broadwayversion af romanen. Han er kendt for sit manusarbejde på filmene »The Social Network«, »A few Good Men« og TV-serien »West Wing«. Produceren Scott Rudin holder fast i, at stykkets forandringer er nødvendige og ikke er i strid med kontrakten.

»Jeg kan og vil ikke præsentere et stykke, der føles som var det skrevet i den tid bogen er fra i sin måde at skildre sin racepolitik. Det er ikke interessant. Verden har ændret sig siden,« siger Rudin til New York Times.

Stykkets premiere er planlagt til december.

»Dræb ikke en sangfugl« vandt Pullitzerprisen i 1961 og står som et hovedværk i amerikansk litteraturhistorie. I 1962 blev historien filmatiseret med Gregory Peck og Mary Badham i de bærende roller.