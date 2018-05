FAKTA: Sådan er det gået Danmark i Eurovision

Lissabon. Her kan du se, hvordan det er gået Danmark de seneste ti år. Lørdag aften skal Jonas Flodager Rasmussen forsøge at bringe Danmark til tops i dette års konkurrence.

2017 - 20.-plads - Anja Nissen med "Where I Am".

2016 - Røg ud i semifinalen - Lighthouse X med "Soldiers of Love".

2015 - Røg ud i semifinalen - Anti Social Media med "The Way You Are".

2014 - 9.-plads - Basim med "Cliche Love Song".

2013 - 1.-plads - Emmelie de Forest med "Only Teardrops".

2012 - 23.-plads - Soluna Samay med "Should've Known Better".

2011 - 5.-plads - A Friend in London med "New Tomorrow".

2010 - 4.-plads - Chanée & N'Evergreen med "In A Moment Like This".

2009 - 13.-plads - Brinck med "Believe Again".

2008 - 15.-plads - Simon Mathew med "All Night Long".

Kilder: DR og Ritzau

