Er der noget, der kan få en topchef til at smide slipset og møblere rundt i kalenderen, er det udsigten til en runde på golfbanen

Man behøver ikke kunne spille golf for at gøre forretning. Men det hjælper. Det er nemlig meget ofte på golfbanen, grundlaget lægges for en god aftale. »Fire timer på golfbanen skaber en personlig relation og tillid - man lærer mennesket at kende bag forretningsfacaden,« siger Michael Jul fra netværket Backspin Business.