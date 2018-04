Enhed 731 påførte tusindvis af civile ofre pest, tyfus og syfilis

Nazisterne udførte eksperimenter på mennesker i KZ-lejre under Anden Verdenskrig.

Vi kender en del til disse ugerninger, blandt andet fordi nogle jøder overlevede rædslerne og kunne berette om de lægelige forsøg. Man ved, at også japanerne udførte forsøg, men fordi man efter krigen ikke retsforfulgte læger i Japan, sænkede glemslens slør sig snart over de japanske rædselsgerninger.

Læs også For rullende kameraer stirrede han premierministeren i øjnene og sagde: »Du er færdig«

Nu er der kommet en smule mere information om de læger, der var involveret i eksperimenter på fanger.

Ifølge avisen Guardian og Jyllands-Posten har det japanske nationalarkiv offentliggjort navnene på tusindvis af læger i den enhed, der stod for eksperimenterne. Enheden hed 731 og var underlagt den japanske hær. Da Japan erobrede Kina brugte de kinesiske civile for at afprøve kemiske og biologiske våben.

Det er første gang, at disse navne er blev et kendt af offentligheden, skriver den japanske nyhedsavis Mainichi Shimbun. Enhed 731 påførte civile fanger bakterier som pest, kolera, tyfus, kopper, syfilis og andre bakterier. Allerede i midten af 1930erne var Japan i gang med disse forsøg i lejre. Enhed 731s leder var militærlægen Shiro Ishii - han gik fri efter krigen og døde i 1959.

Ialt er 3.607 personer opført på listen over ansatte i Enhed 731. Frem til var 1998 alt hemmligt om disse ugerninger. At hemmeligheden overhovedet kom frem skyldes vidneudsagn fra enkelte civile, der ikke kunne tie.

I 2006 fortalte Toyo Ishii, der var sygeplejerske, at hun havde været med til at begrave døde efter eksperimenter. Samme år fortalte en læge ved navn Akira Makino, at han var blevet beordret til at udføre eksprerimenter på civile på Philipperne under krigen.

Læs også Velfærdssamfundet er i krise

Lægerne nøjedes ikke med at påføre bakterier på fanger, men udførte amputationer, og ligesom de tyske læger nedsænkede man også fanger i iskoldt vand, for at se, hvordan mennesker reagerede under ekstreme forhold.

Amerikanerne gav i al hemmelighed medlemmerne af Enhed 731 immunitet efter krigen.